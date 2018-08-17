美國貿易代表冀望NAFTA談判即將突破 墨西哥呼籲靈活性

路透華盛頓8月16日 - 美國貿易代表萊特希澤周四表示，希望未來幾天北美自由貿易協定(NAFTA)的重新修訂將取得突破，但墨西哥方面的代表表示，要達成一致還需要靈活性。

萊特希澤在美國與墨西哥兩國官員於華盛頓新一輪高級別會談期間發表上述講話。有關NAFTA修訂問題的談判雖已開始一年，但能否達成協議仍不清晰。

「我希望未來幾天我們能取得突破，」他是在白宮召開的一個內閣會議上回答美國總統特朗普有關會談進展的問題時作出上述表示的。

特朗普本人表示，他「不急於」完成談判，並老調重彈，抱怨已有24 年歷史的NAFTA協議對美國而言是一場「災難」。

「我們還有比那個好得多的選擇。所以如果你無法達成正確的協議，那麽就別同意，」特朗普對萊特希澤說。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多在結束與萊特希澤的談話後暗示，在可能達成協議前仍有一些事項需要完成。

「大家都得展現出靈活性，」他對記者說。

瓜哈爾多上月曾經表示，對8月底前達成初步NAFTA協議抱有希望。但從那以來，他的立場似乎變得較為保守。

瓜哈爾多在周四的會議結束時說，「我們把一切都擺在台面上了，沒有任何預設條件，我們將看看最後談判能否取得成功。」

他還說周五他們將再次磋商，但“落日條款”(即有關協議有效施行期限的規定)將被排在「很後面」討論。

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