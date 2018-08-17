【IPO追蹤】華領醫藥傳計劃集資2億美元

有機會成為本港第三隻無盈利的內地生物科技股的華領醫藥，日前有報道指，華領計劃集資2億美元，較年初傳出集資約3億至4億美元最多削減一半。據初步招股資料，專注研發糖尿病藥物的華領今年首季除稅前虧損3.22億元人民幣，虧損幅度按年擴大逾倍。

資末顯示，華領醫藥於今年3月公布正式完成D輪和E輪融資，成功籌集1.174億美元(約9.16億港元)。

新投資方包括阿里巴巴集團主席馬雲及副主席蔡祟信持有 Blue Pool Capital Limited、K11 創辦人鄭志剛透過旗下旗下 K11 Investments 參投。另外還包括新加坡主權基金持有的 GIC Private Limited、平安創新投資基金等。

華領醫藥是針對全球患者的臨床需求,開發突破性的藥品和醫療方案,是次所籌資金預計將全部用於資助公司完成全球首創糖尿病 Dorzagliatin(HMS5552)臨床試驗以及上市工作。

Dorzagliatin 是針對糖尿病的新藥物,能進行有效治療,有望解決二型糖尿病發病的病根,造福全球逾四億糖尿病患者。

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