能源盤後─卡達願資助土耳其 中國欲恢復貿易談判 油價微漲

由於對全球經濟放緩的擔憂引發了油價本週早些時候的下滑，而油價週四 (16 日) 上漲，收復了部分的跌幅。

布蘭特原油期貨收高 0.58 美元，或 0.82% 至每桶 71.34 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.45 美元，或 0.69% 至每桶 65.46 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.23% 至每加侖 1.885 美元。

天然氣收低 0.032 美元，或 1.09% 至每一千立方英尺 2.908 美元。

美國原油價格本週仍下跌約 3%，銅和黃金等商品價格也走低。土耳其貨幣大幅下挫使投資者擔心類似狀況將蔓延至其他新興市場貨幣，而中國經濟數據走緩以及美國走強的美元也打壓了市場。

然而，買家於週四似乎返回股票和商品市場。全球重要的大宗商品進口國中國表示，經過兩個多月的僵局，他們計劃恢復貿易談判。

美元微跌使大宗商品更具吸引力，而美國企業盈利的強勁趨勢、及卡達計劃通過數十億美元的注資來幫土耳其經濟解圍，也幫助了整體經濟前景。

石油交易商的購買欲度仍然有限​​，價格在整個交易日當中有不時的下跌，對全球原油需求的長期擔憂也限制了漲幅。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

上週，國際能源署 IEA 預測 2018 年全球石油需求將增加 140 萬桶，比前年的 150 萬桶略有下降。分析師表示，如土耳其貨幣危機蔓延到其他地方，這個數字可能還會下調。

美國能源信息署 EIA 週三 (15 日) 公布的石油庫存和生產數據顯示供應量增加，也打壓了價格。在上週每日煉油 1800 萬桶的情況下，美國庫存最後還是成長了 680 萬桶。