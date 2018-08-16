【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到國際股市重挫衝擊，加權指數今日早盤下跌超過 1%，不過隨著消息傳出美中重啟貿易協商，低接買盤陸續進場，之前飽受棄息賣壓的大立光今日上演強勢填息，被動元件及矽晶圓族群跌深反彈，市場投機氣氛再起，收盤加權指數小跌 32.85 點，外資於期現貨合計買超 50 億。

《國際金融市場焦點分析》

今日滬深兩市受到外圍市場下跌衝擊，早盤同步開低走低，滬指一度失守 2700 點，不過隨後傳出中國商務部副部長赴美重啟貿易協商，滬指在 5G、天津自冒及二胎概念股拉升下一度翻紅，不過隨即再度走低，午後券商股表現活躍，指數再度上漲，不過投資人追價意願不足，個股依舊漲多跌少，創業板再度走跌近 1%，滬指收盤勉強守住 2700，A50 在金融股相對強勢下維持小漲。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 EIA 公佈原油庫存變化數據，數據顯示，原油庫存增加 680 萬桶，加上土耳其與美國風暴持續升溫，導致 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌；土耳其與美國風暴持續延燒，土耳其提出對美國商品課徵高額關稅，市場擔憂美土衝突升溫，使得美元維持強勁走勢，導致基本金屬的銅、鈀金及貴金屬的黃金、白銀同步重挫。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證