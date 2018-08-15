能源盤後─短期供應過剩 中期供應因伊朗制裁而下調 油價出現拉鋸戰

由於對伊朗產量降低的預期抵消了全球供應增加的跡象，油價週二 (14 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收低 0.43 美元，或 0.59% 至每桶 72.18 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.57 美元，或 0.85% 至每桶 66.63 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.56% 至每加侖 1.919 美元。

天然氣收高 0.025 美元，或 0.85% 至每一千立方英尺 2.955 美元。

短期看跌，和未來伊朗經濟制裁的中期看漲，造成自 7 月中旬以來原油價格一直在每桶 72 美元至每桶 75 美元的區間內做拉鋸戰。

美國總統川普 5 月份將美國從 2015 年與伊朗的國際協議中撤出，以遏制其核能計劃。此舉推動布蘭特原油在超過 3 年半的時間內首次暫時突破每桶 80 美元的門檻。

布蘭特原油價格日線趨勢圖 / 圖：dailyfx

11 月初開始將會是經濟制裁實施的第 1 階段，針對伊朗石油工業的措施也將於 11 月生效。分析師估計，伊朗原油出口每日約 250 萬桶裡的 100 萬桶可能面臨風險，從全球市場上移除。

SEB 分析師 Bjarne Schieldrop 認為，目前布蘭特市場出現的狀況，是現貨反映了供過於求，也是 OPEC 及俄羅斯的增產所致。

石油輸出國組織 (OPEC) 週一 (13 日) 的月度石油市場報告中表示，儘管沙國產量每天下降約 53000 桶，但整體 OPEC 的 7 月份產量仍增加約 41000 桶。平均每天增加 3232 萬桶的 OPEC，增產主要來自於科威特、奈及利亞、阿聯酋、和伊拉克。

OPEC 也表示，7 月份俄羅斯石油總產量每日增加約 20000 桶，每日產量提升至 1127 萬桶。

OPEC 也下調了今年和明年的需求前景。2018 年的石油需求增長應該每日增加 164 萬桶，而明年每日增加 143 萬桶，比最初的預測低約每日 2 萬桶。

在期貨方面，根據商品期貨交易委員會 CFTC 週五 (10 日) 晚些時候公布的數據，對沖基金和其他投機性投資者在 8 月 7 日結束的一週內已連續第 5 週的減少了對油價上漲的淨投注，似乎打賭油價下跌的趨勢。

石油市場將觀望美國石油協會 (American Petroleum Institute，API) 的每週美國石油庫存數據。