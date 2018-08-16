能源盤後─美元走強對油價施壓 立秋後需求逐降 EIA公布庫存上升

在美國石油庫存意外增加以及土耳其造成的全球貿易緊張局勢狀況下，油價週三 (15 日) 跌至兩個月未見的低點。

布蘭特原油期貨收低 1.69 美元，或 2.33% 至每桶 70.77 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.13 美元，或 3.18% 至每桶 64.91 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.83% 至每加侖 1.890 美元。

天然氣收低 0.020 美元，或 0.68% 至每一千立方英尺 2.939 美元。

美國能源情報署 EIA 週三公布了美國原油庫存，一週來增加 680 萬桶，令分析師感到驚訝，與預測的平均減少 240 萬桶有所偏差。美國商業原油庫存目前為 4.14 億桶，幾個月來首次高於 5 年平均水平。

數據還顯示，美國石油產量略有回升，達到每日 1090 萬桶，表明隨著夏季高需求季節的結束以及需求較低的返校季節開始後，仍將充足供應市場。

隨著需求逐漸減少，煉油廠進行年度維修，夏季的結束通常普遍為油價的淡季。

與此同時，由於土耳其的困境，美元走強也對石油構成壓力。石油以美元交易，往往與美元走勢相反。美元延續了近期的漲勢並觸及 13 個月新高。

美元兌台幣日線趨勢圖 / 圖：xe

由於被美國經濟制裁的伊朗，而再次受到供應中斷的市場預期，近幾週市場一直在尋求全面性的價格支撐，但油價還是繼續跌。對產商的壞消息卻受到消費者的青睞，一喜亦憂。

美國總統川普 5 月份將美國從 2015 年的國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，從而引發經濟制裁的重新實施。

分析師估計，當制裁在 11 月份全面生效時，伊朗每日約 250 萬桶的出口可能面臨風險，每日超過 100 萬桶的原油會從市場上「蒸發」。