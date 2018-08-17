東江環保(00895-HK)：羅湖區監察委指不宜對外公開調查

東江環保(00895-HK)公布，就深圳市羅湖區監察委員會下發的立案決定書一事作出跟進。公司指，根據《中華人民共和國監察法》規定，監察委員會依照法律規定獨立行使監察權，相關調查案件調查過程中知悉的國家秘密、商業秘密、個人隱私，應當保密。根據深圳市羅湖區監察委員會要求，因涉及事項仍在調查過程當中，根據相關規定，現階段有關具體情況不宜對外公開。

此外，經公司向羅湖監察委進一步了解，目前該事項未進入刑事司法程序，不屬於刑事立案；與公司現任董事、監事、高管及員工沒有關連；具體案件不涉及公司相關具體項目及經營資質；不會對公司生產經營產生重大影響。

根據公司向羅湖監察委了解的情況，公司認為該事項不會對公司生產經營產生重大影響，但鑒於該事項仍在調查過程中，尚未有結論性意見，不排除公司可能面臨被追究責任的風險，對此公司將積極配合相關調查工作。

東江環保於8月13日公布，於2018年8月10日，該公司收到深圳市羅湖區監察委員會下發的立案決定書(深羅監立〔2018〕018號)，主要內容爲：根據中華人民共和國監察法第三十九條規定，本委決定對東江環保股份有限公司涉嫌單位行賄問題立案調查。經該公司向深圳市羅湖區監察委員會瞭解及根據深圳市羅湖區監察委員會調取的證據材料，立案決定書中涉嫌的單位行賄問題系2014年前發生。

經自查，該公司現任董事、監事、高級管理人員均未收到深圳市羅湖區監察委員會的相關立案文件。於本公告日，上述事項仍在調查過程中，尚未有結論性意見。目前上述事項不會對本公司生產經營管理工作產生重大影響，該公司將根據事項進展情況及時履行資訊披露義務。

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