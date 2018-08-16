【IPO追蹤】寶寶樹計劃香港IPO募資8-10億美元

路透香港8月16日 - 多位知情消息人士向路透表示，中國母嬰服務企業寶寶樹計劃10月在香港首次公開招股(IPO)募資高達10億美元。寶寶樹獲得電商巨頭阿里巴巴(BABA.N)投資。

寶寶樹的投資者還包括復星國際(00656-HK)。消息人士指出，寶寶樹計劃在香港IPO募得8-10億美元。由於計劃尚未公開，消息人士要求匿名。消息人士稱，寶寶樹的目標是獲得30-50億美元估值。

消息人士指出，寶寶樹計劃爭取9月底獲得港交所上市委員會核準。

寶寶樹未立即回覆路透的置評要求。

在6月底提交的初步招股說明書中，寶寶樹稱其是中國規模最大的孕婦兒童網站社區，去年的月度活躍用戶有1.39億人。

阿里巴巴5月底曾向成立已11年的寶寶樹投資2.14億美元，對其估值為140億元人民幣(20億美元)，押註在中國放松計劃生育政策的情況下寶寶樹業務將獲成長。

寶寶樹2017年營收7.3億元人民幣(1.06億美元)，較上年增長43%，其中廣告和電子商務營收占大頭。該公司公布2017年虧損9.11億元人民幣，上年虧損9.35億元。

寶寶樹已聘請招商證券、海通國際和摩根士丹利為聯席保薦人。

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