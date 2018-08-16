無人店新零售？Circle K：在香港不太實際！

內地新興無人店新零售，標榜智能應用。不過，便利店Circle K 母公司利亞零售(00831-HK)認為，在香港推行並不實際！

利亞零售行政總裁楊立彬，於8月16日業績記者會上，被問及日後旗下便利店會否也採用新零售無人店模式？楊立彬認為，「有人店」總好過「無人店」。尤其在香港，步伐急速，旗下便利店的顧客，很多都是上班一族，早上怱怱忙忙進店，由購物付錢至離開，緊緊一分鐘。相反，無人店需要顧客先在手機進行身份確認，進入應用程式，以至完成交易後需要登出，整個購物流程需時達5分鐘。若在交易不多的地方，若然說無人店可減省人工成本，但其實可以用售買機替代。因此，新零售無人店只可算是綽頭，從顧客體驗和商業角度，他認為有人服務的店鋪更可取。

另外，利亞零售近年亦拓展新業務，於2017年下半年引入日本眼鏡品牌Zoff，至今已開設3間分店，拓展年輕人便捷時尚市場；店內提供一站式服務，顧客在店內驗眼後，在逾千款眼鏡框挑選合適一款後，半小時便可以將整副鏡連框的眼鏡製作完成，售價低至488港元起。

利亞零售公佈2018年中期業績，股東應佔利潤6735.2萬港元，同比增長17.9%；每股盈利8.83港仙，升17.4%；中期息每股5港仙，升25%；收入25.74億港元，增長6.1%。楊立彬分析，受惠於訪港旅客增長；集團推出的應用程式「OK齊齊印」推升同店銷售，會員人數已突破110萬人；以及新業務Zoff的貢獻。至於旗下聖安娜業務，受到上半年人民幣升值影響，令成本拉升並錄得經營虧損。

展望下半年，他預期人民幣有所貶值，有利聖安娜成本下降改善毛利率，本地零售市場表現平穩，零售店續租租金回復正常，增幅約10%；惟工資上漲仍達4-8%，招聘困難。至2018年底，利亞零售總分店數目，料由年中的581間增至600間。

文：周燕芬

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