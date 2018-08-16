李慧芬：72元之下買入中移動(00941-HK) 目標75元

由於土耳其危機影響，全球股市出現動盪，資金流入避險資產，中資電訊是其中獲青睞的版塊。

中移動(00941-HK)公布了穩定的中期業績，股東應佔利潤為657億元人民幣(下同)，按年增長5%。每股盈利3.21元，派發中期息1.826港元(上年同期派1.623港元)，利潤派息率為48%。EBITDA為1,459億元，按年增長3.7%。期內，營運收入按年升0.76%至3,920億元，通信服務收入為3,561億元，較上年同期增長2.35%。

公司上半年淨增移動客戶1,861萬，總客戶數為9億戶，其中4G客戶6.8億，淨增2,732萬，4G客戶滲透率達到75%。上半年4G客戶DOU突破3GB，手機上網流量增長153%，流量收入繼續保持雙位數增長。另外，有線寬帶客戶總數為1.35億戶，淨增2,239萬戶，物聯網智能連接3.84億。

據《經濟參考報》從相關部委、地方政府和三大運營商處獲悉，內地5G規模測試和應用測試已展開試點，地方紛紛劃定5G覆蓋時間表並加快基礎設施建設，不少地方還圍繞5G出台制定了相應的產業發展計劃。專家表示，5G建設已進入大提速階段，隨著2020年大規模商用，車聯網、物聯網等相關產業也將迎來大發展。

中移動嚴格地控制成本，及有效挽留其市場份額，料今年全年盈利能夠維持穩定增長。投資者可於72元之下買入，目標75元。

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