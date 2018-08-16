【華冠投顧】準備大撿台股便宜貨!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6180 橘子、2456 奇力新、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇便宜貨

受到歐美股市重挫影響，台股早盤下跌 - 53 點開出，在斷頭賣壓持續湧出下，指數一度大跌 - 110 點；隨後低買盤加溫，指數震盪走高，收盤下跌 - 32 點作收，收在 10683 點，成交量 1391 億。

台股再破新低點，不過於今天盤勢的看法，武傑在早上 9：14 已經跟大家說過了…「賣盤縮手、股王翻紅、被動元件止穩，顯示今天台股受到美股影響…『多跌了』」!! 外資今天轉賣為買，雖然僅僅買超 + 3 億；但顯示出國際的利空，外資的表現相對『淡定』，融資戶成為真正『多殺多』的受災戶。今天下跌已經又來到『超跌區』，低檔買盤也從過去的防守轉為攻擊；現在正是大撿『便宜貨』的好機會。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4953 緯軟、2492 華新科、2368 金像電、2327 國巨、2426 鼎元、4736 泰博… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3081 聯亞、6414 樺漢、3450 聯鈞、3018 同開、6415 矽力 KY、6141 柏承… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估