【華冠投顧】台股反彈有機會，趨勢翻多言之過早!

台股今日開低續跌續見低點 10606 之後，在大立光 (3008) 及被動元件等族群的跌深反彈下，指數終場小跌 32 點，收 10683 點，成交量放大 1391 億，日 K 線留下引線，有機會反彈，不過，趨勢尚未翻多! 很簡單的道理…. 目前仍在所有均線之下，盤面籌碼凌亂，上檔套牢壓力重，未來能不能從反彈到翻多，能不能有波段行情，就要看這次反彈強度，所以，積極的人，先搶賺跌深反彈! 穩健的人，等待真正落底波段訊號!

在 6 月底老師請大家避開上半年主流族群，請您別碰被動元件，到本周很多被動元件包括龍頭國巨 (2327) 等股價都幾乎腰斬! 但是本周二，老師請您先別亂賣，積極點則搶賺被動元件，今日，看吧! 盤面最強族群，全面噴出大漲! 創本周高點，包括華新科 (2492)，國巨(2327)，禾伸堂(3026)，智寶(2375)，凱美(5317)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，大毅(2478)，光頡(3624)，日電貿(3090) 等。接下來能不能續漲，必須觀察籌碼流向以及反彈強度，要怎麼做…..。另外漲價題材的被動元件本周可以反彈，那其他同樣有漲價效應的矽晶圓的台勝科(3532)，嘉晶(3016)，光碟廠的錸德(2349)，中環(2323)，MOSFET 的杰力(5299)，大中(6435).... 等都有機會反彈，可多注意。

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