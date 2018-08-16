混改成效初現——中國聯通上半年業績大增

8月15日晚間，中國聯通（00762-HK）在港交所披露2018年中期業績報告。今年上半年，移動服務收入達到人民幣843億元，同比增長9.7%，大幅領先行業平均近8個百分點；移動出帳用戶淨增1,786萬戶，總數達到3.02億戶；移動出帳用戶ARPU達到人民幣47.9元，較去年全年基本保持平穩。

上半年淨利25.83億元，增長232%

根據中國聯通中期業績報顯示，上半年公司實現營業收入人民幣1491.05億元，其中服務收入1,344億元；實現EBITDA人民幣457億元，同比增長4.9%；稅前利潤達到人民幣78億元，；淨利潤25.83億元，同比增長231.8%；公司權益持有者應佔盈利達到人民幣59億元，同比增長145%；每股收益0.08元。

（圖片來源：港交所）

從以上數據可以看出，中國聯通經營業績顯著提升，主營業務收入增長較快。

混改紅利初現

今年上半年，中國聯通全面推進與戰略投資者的深度合作。與騰訊、阿里、百度、京東、滴滴等公司持續推進互聯網觸點合作，以低成本和薄補貼的發展模式有效觸達新用戶，尤其是青年市場。2I2C業務快速增長，用戶總數達到7,700萬戶，帶動4G用戶快速增長。

其中，與阿里、騰訊合作推出以「沃雲」為品牌的公有雲產品，為用戶提供差異化產品及服務；開展雲聯網產品合作，為用戶提供混合雲組網能力；與阿里成立合資公司，強強聯合，為政企客戶打造定製化的應用軟件服務。同時，還積極探索建設新零售試點門店，聯合阿里、蘇寧、京東、騰訊等，依託大數據能力，豐富門店品類、強化在線線下相互引流。

不難看出，中國聯通在今年上半年的混改紅利已經初步顯現出來。

開展5G網絡需求分析工作

由於近年來傳統電信業務市場區域飽和，同質化競爭日趨激烈。就目前來看，電信行業收入增速明顯低於GDP增速，中國聯通依然面臨來自行業内其他運營商的競爭和挑戰，其中主要涉及4G、固網寬帶、視頻、產業互聯網等主要領域。

面對激烈的競爭，中國聯通搶先開展大量5G網絡需求分析工作。根據中國聯通業績中報可知，公司深入開展新技術與新業務的研究實驗，合理規劃建設網絡。而在前不久，中國聯通5G創新中心也正式掛牌成立。

總而言之，在當前數字經濟飛速發展的時代，混合所有製改革為中國聯通建立差異化優勢，併帶來寶貴的發展機遇。然而，隨著國内流量漫遊費的取消，下半年市場競爭週期性的加劇所帶來的挑戰依然不可小觑。

作者：劉玲玲

編輯：賀秋霞

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