晶苑國際(02232-HK)：未來業務增長將更多依賴中國以外市場

晶苑國際(02232-HK)今日公佈截止2018年6673月30日止中期業績，期內錄得收益12億美元，較去年同期增加17%，毛利率19%，較去年同期下降約0.9個百分點，期內公司資本開支為6500萬美元，較去年同期提升25%，其中88%用於在中國境外項目建設、裝備以及升級生產設施。公司首席財務總監兼公司秘書李景輝稱，公司今年全年資本開支將維持在1.5至1.8億美元。

毛利率方面，李景輝表示人民幣若持續貶值可對生產成本產生正面影響，而原材料價格上升帶來成本上漲則是整個行業面臨的問題，但相信通過與供應商及客戶多年良好合作關係，原材料價格升幅造成的影響大家可一起分擔。

公司於越南及孟加拉國多間廠房陸續已於今年二季度或將於今年三四季度投產，2019年可錄有收入貢獻。李景輝指，因增設廠房擴充產能成本高昂，公司將加快在中國以外更低成本國家增設工廠擴充產能。

目前公司在美國業務銷售佔比約為37%，對於中美貿易摩擦會否對公司業務造成大影響，公司行政總裁羅正亮稱公司經營幾十年經歷過很多貿易緊張的時期早已習慣，且不同時期有不同應對方法，公司目前可通過多國生產平台來分散和減低風險，且目前客戶均對公司業務抱以信心，相信公司可應對這方面壓力。

羅正亮指目前中國市場的收入佔比也超過30%，未來業務增長會更多依賴在中國之外的海外市場，中國市場會保持收入低增長，收入佔比亦會持續降低。他又指，上半年公司訂單狀況良好，下半年增長勢頭會持續。

公司自去年上市至今，股價跌幅超過三成，李景輝稱股價波動受大市環境、行業表現及公司發展等多方面因素影響，公司將持續做好自身業務來體現公司價值。

文：鄒舒惠

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