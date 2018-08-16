【日盛投顧】暫守10600點上升趨勢線

◆盤勢分析

1. 因周三晚間美股四大指數下跌，周四晨間亞股普遍表現不佳。台股早盤跳空低開，盤中最低 10,602 點，一度回測今年以來的 10,600 點上升趨勢線，但盤中傳出中國將在８月下旬率團訪美，就中美經貿問題進行磋商，指數快速回升，跌幅收斂，終場收在 10,683.90 點，下跌 32.85 點，跌幅 0.31%；OTC 指數下跌 0.19%，表現持續疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長下影線的小紅 K，顯示多方仍企圖防守。

(2) 量能：盤中指數拉升略有擴量，後續價漲量增、價跌量縮為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值下滑，MACD 狀柱體橫向震盪呈現偏弱，但極短線大盤 60 分鐘技術指標開始出現背離。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 2.2 億元；外資 + 3.09 億元、投信 + 1.91 億元、自營 - 7.21 億元。

被動元件、CD-R 跌深反彈

1. 電子類股

(1) 蘋概股：3008 大立光去年每股盈餘達 193.65 元，配息 72.5 元，受惠產能擴大，雙鏡頭加持，市場預估獲利有望再創高，股價迅速填息完畢。2474 可成 7 月營收走高，進入出貨旺季，股價逆勢轉強。

(2) 被動元件：2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂因籌碼面凌亂，近日股價都大幅回檔，周四股價逆勢抗跌，盤中反彈超過 5%。

(3) 矽晶圓：下半年供需仍吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科近期法人調節，但周四股價集體轉強。

(4)CD-R：2349 錸德 2Q18 毛利率回升到 6.72%，單季虧損再縮減至近 9 季來最佳，股價由高點回檔超過 50%，周四早盤放量強彈；帶動 2323 中環盤中上漲超過 5%。

2. 非電子類股

紙類：1904 正隆 2Q18 獲利優於預期，近期外資、投信買超 2000 張，股價逆勢揚升，盤中挑戰 20 元大關。