中國或已凍結遊戲版號審批 騰訊在美ADR大幅收跌

· 遊戲圈大地震：媒體稱中國已凍結遊戲版號審批

8 月 15 日知情人士透露，出於機構重組原因，中國監管層已凍結遊戲版號審批。監管機構還稱，對部分遊戲中的暴力及賭博內容感到擔憂。新浪財經援引業內人士表示，此次事件將會影響到國產遊戲的上線營運，未來或許文化部備案會發展成像版號一樣較難申請。

· 騰訊表示很多遊戲仍在排隊，在美 ADR 收跌 6.67%

全天候科技報導，2018Q2 財報發布後，騰訊控股高管出席了財報會。會上公司高管表示，公司有很多遊戲都在排隊等待許可，也不知道什麼時候可以恢復，但這個暫時的監管是必要的。現在已經有多款手游遊戲通過審批，授權這塊沒有任何問題。目前文化部對於公司的態度來看比較支持，並沒有很明顯的監管性意見。公布令人失望財報後，騰訊在美 ADR 收跌 6.67%。

· 美國 SEC 加速對特斯拉私有化的調查

華爾街見聞消息，美國證券交易委員會 SEC 加速了對特斯拉私有化的調查，已就特斯拉私有化計劃，以及馬斯克聲明稱「收購資金都確保了」的言論發送傳票，代表調查進入正式階段。有消息稱，高盛將特斯拉納入限制名單，被市場解讀為「正在以特斯拉金融顧問的身份行動」。

· 騰訊已出售摩拜和餓了麼權益

證券日報消息，騰訊在 2018Q2 財報中表示，近期已出售於投資公司餓了麼及摩拜的權益，部分回流資金將用於加碼遊戲，對於出售餓了麼與摩拜權益的更多細節，並未進一步透露。截至發稿時，騰訊、餓了麼、摩拜相關負責人也未予明示。

· 亞馬遜 Alexa 和微軟 Cortana 完成整合，挑戰蘋果 Siri

新浪科技消息，亞馬遜和微軟 15 日聯合宣布，雙方已完成各自語音助手 Alexa 和 Cortana 的整合。如今，Alexa 和 Cortana 的用戶可以相互接入對方語音助手的功能。業內人士稱，此次整合將有利於 Alexa 和 Cortana 更好地挑戰蘋果 Siri 和 Alphabet 的 Google Assistant。

· 百度前總裁陸奇任 YC 中國 CEO

北京日報消息，全球創業投資及加速器 Y Combinator(簡稱 YC) 昨日宣布正式入華，並成立 YC 中國。YC 同時宣布由百度前總裁陸奇出任 YC 中國創始人及首席執行官，並擔任 YC 全球研究院院長。YC 創辦於 2005 年，總部位於矽谷山景城，其經營模式為「投資 + 孵化器」，為初創公司提供全套辦公解決方案，快速推動初創公司創新。

· 今日頭條穿山甲聯盟正式開放註冊

微信公眾號倪叔的思考暗時間消息，8 月 14 日，「超級聚星」——穿山甲聯盟戰略發布會在北京召開，現場宣布穿山甲聯盟今日正式開啟開放註冊，SDK 合作夥伴可獲得 100% 分成，攜手合作夥伴一起打造全新行動生態聯盟。結合各方面的資料來看，這個名為：穿山甲的組織，應該就是今日頭條已低調運行一段時間的行動廣告聯盟。

投研觀點

· 騰訊業績的新發力點在哪？

21 世紀經濟報導認為，2018 年 Q2 騰訊遊戲收入占比下降的原因主要來自收入的減少，但這部分減少，被廣告、支付及數字內容服務收入的增長所抵消。其中，騰訊第二季網路廣告收入年增率增長 39% 至 141 億元，營收占比為 19%，社交及其他廣告收入表現最為搶眼，年增率增長 55% 及環比增長 27% 至 93.8 億元。但從騰訊網路廣告整體來看，其 39% 的年增率增速也創下了近幾年的新低，第第一季的增速 55%。騰訊管理層認為，騰訊目前的廣告業務發展主要受制於廣告資源和廣告量，公司表示為確保廣告質量很高，現在沒有引入醫療、P2P 類的廣告。此外，騰訊其他業務收入在第二季年增率增長 81% 至 174.96 億元，營收占比為 24%。無論從營收規模還是占比來看，其他業務都已經超越網路廣告業務，這部分的增長主要得益於騰訊支付相關服務及雲服務的增長。

· 即將上市的蔚來汽車，「未來」會怎樣?

財經評論人遠山認為，明星光環十足的蔚來汽車，實際上也面臨着沉重的難題，具體來說就是生產研發端巨額投入帶來的持續虧損，以及量產計劃一拖再拖，從而給本身的資金鍊以及市場預期帶來諸多變數。相較於資金難題，蔚來汽車的更大挑戰還是電動汽車從實驗室走向市場，汽車行業本身就是高投入、長周期，何況智能電動汽車還需要從電池、操作系統到充電樁配置等各個環節，進行顛覆式創新。這使得智能電動汽車的推進難度遠超於各大參與企業的預估。

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