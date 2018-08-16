股、匯、商品無一倖免 新興市場股市指數陷入熊市

新興市場週三創下 6 個月以來最大單日跌幅，在大宗商品價格急跌、匯率大貶之下，股市正式進入熊市領域。

儘管土耳其打擊匯率空頭，幫助里拉反彈，但追蹤開發中國家指數的富時新興市場指數 (FTSE Emerging Markets Index)，週三一度下挫幅度達 2.2%，如此，使得指數自 1 月 26 日峰值以來，下挫幅度達到 20%，符合熊市的定義。

若以收盤價格計算，富時新興市場指數收跌 2.1%，自高點跌幅為 19.7%，也已經來到熊市的門前。

新興市場股市下滑 (圖表取自 FT)

如果以 MSCI 追蹤 24 國的新興市場指數來看，週三也已較 1 月的高點下挫擴大達 20%。

屋漏偏逢連夜雨

這波新興市場的跌勢，主要源自美中的貿易磨擦，先是打擊中國市場，帶來指數急跌。接下來的政治動盪，影響巴西、土耳其及阿根廷等國股匯表現。不過真正給予致命一擊的，則是強勢美元，讓那些背負巨額美元債務的國家難以翻身。

Renaissance Capital 全球首席經濟學家 Charles Robertson 表示，強勢美元、川普貿易戰及聯準會緊縮，對新興市場來說，是個要命的組合。

新興市場損失慘重 (圖表取自路透)

以各國來看，土耳其和阿根廷市場以美元計算，已損失約 50% 的價值，這是由於本國貨幣大貶的影響。除此之外，有 9 國，包括巴西、南非、印度及中國，均損失 20-30%。沙烏地阿拉伯及卡達唯一還有正報酬的國家，主因是油價的上揚。

週三再遭騰訊拖累

週三讓富時及 MSCI 新興市場指數重貶的驅力之一，則是來自騰訊的大跌。騰訊發布了低迷業績，讓情況雪上加霜。騰訊在美國股市大跌 6%，連帶拖累百度及阿里巴巴也都有 2% 以上的跌幅。

騰訊的狀況也凸顯了對中國股市的憂心。Capital Economics 指出，中國近期經濟數據已有減弱，在貿易緊張局勢加劇下，這至少已經構成威脅。中國恐怕在今年剩餘時間經濟會繼續放緩，這也是新興市場資產將繼續掙扎的一個關鍵原因。

週三另一個打擊來自原物料商品的大幅減弱，這是許多新興經濟體重要的需求來源。

銅價週三下跌 1.8%，至每噸 6044 美元，為 1 年多以來的最低，也讓銅價自 6 月高點計算，也進入熊市領域。原油週三也受影響，布蘭特原油下跌 2.4% 至每桶 70.76 美元，為 4 個月來最低。