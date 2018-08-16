商務部：7月中國實際使用外資增速今年最快

據中國證券網消息，商務部外資司副司長朱冰16日在接受媒體採訪時表示，7月全國吸收外資504.2億元人民幣，同比增長14.9%。7月增幅較6月擴大14.6個百分點，為今年以來的最大增速。

1-7月利用外資的特點主要包括全國新設企業勢頭良好、高技術製造業快速增長、自貿試驗區和西部增速較快以及主要投資來源地對華投資勢頭良好等四個方面。

具體而言，一是新設企業勢頭良好，實際使用外資穩定增長。1-7月全國新設立外商投資企業35239家，同比增長99.1%;實際使用外資4967.1億元人民幣，同比增長2.3%(折合760.7億美元，同比增長5.5%)。

7月當月全國新設立外商投資企業5648家，同比增長113.1%;實際使用外資504.2億元人民幣，同比增長14.9%(折合77.5億美元，同比增長19.3%)。

二是高技術製造業持續快速增長，結構進一步優化。製造業實際使用外資1508.1億元人民幣，同比增長8.8%，佔比30.4%。高技術產業實際使用外資同比增長7.5%，佔比達21.5%。高技術製造業實際使用外資487.8億元人民幣，同比增長31%。其中，電子及通信設備製造業、計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業同比分别增長40.3%、63.7%和149.2%。高技術服務業實際使用外資581億元人民幣。

三是自貿試驗區增速遠超全國，西部地區保持增長態勢。11個自貿試驗區新設外商投資企業5186家，實際使用外資658.4億元人民幣，同比增長30%，佔比達13.3%。西部地區實際使用外資319.1億元，同比增長14.5%。

四是主要投資來源地對華投資勢頭良好。1-7月，主要投資來源地中，新加坡、日本、韓國、美國、英國實際投入金額同比分别增長23.5%、30.6%、36.5%、12% 、86.1%。東盟實際投入外資金額同比增長27.7%;“一帶一路”沿線國家同比增長29.8%。

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