〈人民幣貨幣戰〉人民幣走貶、美元一路強 大家都在等川普推文打壓美元

看著美元一直走強，一些市場專業人士很想知道：白宮什麼時候會開始推文放話，抑制美元升勢。

美元指數接近多年來的最高水平，各種新興市場貨幣遭受重創。但華盛頓最受關注的貨幣是中國人民幣，因中國疲軟的經濟數據以及與美國貿易戰的經濟影響的擔憂，人民幣正在走弱。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

人民幣兌美元匯率正在接近 7 元關卡，策略分析師認為這是技術面和心理面的重要價位。上次觸及 7 元整數價位是在 2008 年 5 月，市場猜測中國人民銀行可能介入離岸市場以阻止其進一步下滑。

美國總統川普對人民幣貶值提出質疑，但也表示他不喜歡強勢美元。人民幣在 2017 年初他就職典禮前幾週提出批評時，也曾接近 6.96 的水平。

德意志銀行 G-10 貨幣策略全球負責人 Alan Ruskin 表示，「市場密切觀察，並等著看美國政府是否會採取措施抗議美元走強。」

Brown Brothers Harriman 外匯策略負責人 Marc Chandler 表示，「美國財長 Steven Mnuchin 和川普試圖喊低美元。以目前美元的強勢而言，他們如果發表評論不會讓人感到驚訝。」

市場某些言論也強調，美國對外匯市場的實質干預是極不尋常的舉動，而且現在似乎也不太可能。Ruskin 說不能排除它，但美元可能會走得更高。目前暫報 96.69 的美元指數仍遠低於 2017 年 1 月達到的循環高點 103.82。

至於人民幣走勢，他估計即使達到 7 也不會出現大幅回升，「對於整數關卡市場總是有些敏感，所以我認為它不會在那裡飆升。」

在最近的報告中，摩根大通 (J.P. Morgan) 首席經濟學家 Michael Feroli 談到美國的干預行為，但懷疑它是否真的會發生，或者如果真的執行了會有任何作用。

他表示，「雖然我們不認為如此，但不能排除政府改採更加干預主義的貨幣政策，特別是因為現任政府有時暗示偏好疲軟的美元或者反對中國操縱貨幣的行為。如果真的發生這種情況，我們認為聯準會將被迫跟進，依循財政部的美元政策執行其日常業務。」

市場亦有外匯分析師指出，中國不希望發生貨幣戰爭，也沒有試圖推動人民幣走低，但它也沒有像以往那樣阻止貶勢。

分析師們表示，目前土耳其貨幣危機還沒有蔓延至新興市場，但由於聯準會升息和大宗商品價格下跌支撐美元上漲，個別貨幣都陷入困境。預計美元將繼續堅挺，新興市場可能繼續受苦。

Ruskin 表示，解決中美之間的貿易衝突將有助於新興市場，人民幣兌美元匯率的跌勢也將受到抑制。

他說，「強勢的美元與美國的利率有關，中國的問題在經濟放緩和流動性。兩者都是新興市場的最大驅動因素。」「美國的利率問題不會輕易改變，而中國的問題要解決，最簡單的方法就是讓貨幣走弱。」