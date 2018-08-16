拋棄美元 土耳其、俄羅斯考慮直接用本幣貿易

據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》周三（8 月 15 日）晚間援引土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）的話報導，目前，安卡拉批准了莫斯科關於兩國間轉向盧布、里拉直接貿易的提議。

「在雙邊貿易活動中，使用本國貨幣的問題是俄方長期以來一直在各級，包括在俄羅斯最高層考慮的問題，」克里姆林宮發. 言人德米特里 · 佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（8 月 15 日）解釋媒體採訪時表示，「這是我們在雙邊貿易和經濟關係中正在努力爭取的，也是在俄土雙邊會談中一再提到的。」

土耳其只是開了個頭，蝴蝶效應或將愈演愈烈。

隨著越來越多的國家在貿易中轉向本國貨幣直接進行交易，所謂強勢的美元或將進一步削弱其作為世界儲備貨幣的作用。這將使越來越多國家，甚至那些目前不受美國直接制裁的國家脫離美元，重新思考在多邊貿易結算中的合理選擇。

去美元化：正在進行時

上周五，土耳其里拉崩盤，成為最後一個工作日最勁爆的消息。

川普政府上周五突然宣布對土耳其鋼鋁關稅提高至一倍，直接引爆土耳其 「貨幣危機」，導致土耳其里拉兌美元匯率跌至 1 美元兌 7.20 里拉的創紀錄低點。

而另一個值得關注的是，在過去四年，俄羅斯和土耳其兌美元的匯率都下跌了一半！

土耳其總統發言人卡林在接受媒體採訪時補充道，許多國家反對美國的一種做法，即把美元作為政治和經濟脅迫的一種手段，我們看到，不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。

為了穩定國內動盪的政治經濟局勢，土耳其總統埃爾多安內外奔走忙不迭。目前，土耳其正積極與俄羅斯、中國以及其他國家快速「建群」討論向本國貨幣過渡的問題。去美元化的浪潮似乎正在掀起。

土耳其、俄羅斯：本幣貿易已思慮多時

美國對土耳其的制裁正步步緊逼，而土耳其也積極地予以「回應」。

據彭博今早（8 月 16 日）發布的最新消息稱，土耳其緊隨俄羅斯的腳步減持美債，今年上半年，土耳其所持美國公債規模下降 42%，於 6 月份減少至 288 億美元。

在都深受美國經濟制裁的前提下，兩國抱團取暖也是順理成章。

俄羅斯和土耳其不止一次地公開表示以本國貨幣而不是美元進行雙邊貿易的想法，但這一想法在實現之前需進行很多準備工作。

這周，美國與土耳其的關係繼續惡化。川普之前將鋼鋁關稅翻倍，迫使土耳其釋放被扣押的美國牧師。土耳其不甘示弱，隨後宣布對美國的汽車等產品徵收新的關稅，總統埃爾多安更直接呼籲民眾抵制美國電子產品。緊張的空氣令人窒息，這也加快促使了俄、土直接進行本幣貿易。

中國國際問題研究院美國研究所所長滕建群表示，俄、土兩國此時宣誓加強合作並非偶然，也正是因為這種聯合，向美國發出一個信號，美國的制裁也好，打壓也罷，絕對不能讓這些國家屈服。

從經貿領域來說，多國離開美元體系開始直接貿易的嘗試，也直接挑戰了美國在國際上已經積累起來的政治、經濟和金融信譽。滕建群進一步表示：「美國政府正在透支整個國家在國際上的所有信譽。」