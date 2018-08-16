攻智慧製造商機 研華攜手永進機械成立永研智造 進軍亞太市場

研華 (2395) 與工具機大廠永進機械宣布，共同成立工業物聯網系統整合公司－永研智造股份有限公司，並以成為大中華及亞太地區金屬加工領域智慧製造解決方案及系統整合領導廠商為發展願景。研華指出，近年來金屬製造業面臨許多挑戰，根據資策會報告，產業共同問題包括缺乏標準化通訊介面、既有設備智慧化程度低，以及既有系統資訊化程度不足等三大重點，因此如何將設備智慧化、資訊數位化、智能可視化將成為產業首先面臨及處理之關鍵議題。



然而，鮮少業者能同時兼具 IT、OT、CT 等能力，因此擁有高效整合 IT+OT+CT 垂直整合建置能力，透過設備監控、預測修護、製程最佳化等應用，來提高製造體系運作效益與生產彈性，減少整體生產成本，進而實現創新商業模式，將是產業未來致勝的關鍵因素。



永進機械總經理陳伯佳表示，因智慧化浪潮，台灣製造業轉型為工業 4.0「新世代智慧工廠」。該公司在工具機領域深耕 60 多年，為協助台製造業轉型，開發「i-Direct 智慧生產管理系統」及「iPros MX 智慧型作業系統」，協助業者強化整廠管理及機械智慧效能。



不過，他進一步指出，工業 4.0 屬於全新概念，製造業者難免會產生無從著手的感覺，因此，永進機械與研華共創 SRP 方案 (Solution Ready Package, SRP)，從需求端出發，簡化導入流程，協助製造業者由最基礎之處入手，架構起最適化系統，順利邁入智慧化時代。



研華表示，該公司和永進所共創的永研智造，以研華過去既有的硬體系統優勢為基礎，結合 WISE-PaaS 2.0 物聯網雲平台技術及其服務，並淬鍊永進機械在金屬加工產業的豐富經驗，提出以「套裝服務」取代「單一產品」，透過雙方共同建構的 SRP 模組化服務，根據各產業客戶需求搭配軟硬體配套模組化，快速選擇客戶適合的「套餐」服務客戶。



「永研智造」將以金屬加工產業智慧製造解決方案及系統整合商及專業產業顧問的角色來服務客戶。將陸續推出設備加工監控與稼動率管理系統及解決方案、人員即時報工與稼動率管理系統和設備加工品質管制系統等解決方案，並鎖定大中華區五金加工產業、自動化設備零組件製造商。



永研智造訂於第三季開始，陸續建構多個標竿案例，透過試煉案場累積各垂直領域之需求建構、方案構思能力等，並預計從現有組織培育相關人才，以因應永研智造未來的組織及業務拓展。