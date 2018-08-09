〈研華法說〉未來將朝蘋果、谷歌商業模式發展 Wise-PaaS已有逾百會員

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (9) 日舉辦法說會，董事長劉克振表示，旗下提供解決方案平台 Wise-PaaS 目前已超過 100 個會員，每個會員 2 萬美元的會費，已可支應研發費用，未來軟硬結合可以創造更大價值，研華將朝向國際大廠蘋果、 Google 等商業模式邁進，下半年將透過兩大技術積極落地應用。

研華表示，下半年佈建行業生態體系，透過邊緣智能 (Edge Intelligence) 概念，以及無線 (NB-IoT)、顯示 (Curved Display) 及儲存 (3D NAND) 三合一技術，開發週邊模組產品與解決方案，導入各產業應用，搶攻工業物聯網事業。

研華 Industrial-IoT (IIoT) 總經理蔡淑妍指出，受惠於智慧製造發展，IIoT 過去兩年表現強勁，以中國大陸最為明顯，未來將鎖定利基型設備，搭配 Wise-PaaS 平台銷售，提供軟硬體解決方案，目標成為全球前三大的品牌。

研華技術長楊瑞祥表示，由於不少公司認為今年是 AI 元年，導入意願不少，透過導入數據建立 AI 演算規則，建立深度學習模型，管理方式將更為有效率。

研華 Embedded-IoT (EIoT) 總經理張家豪指出，工業物聯網成長雖然緩慢，不過研華從去年到今年下半年，都呈現穩定雙位數成長。未來要維持雙位數成長，除了硬體之外，搭配研華自己開發的 Wise-Paas 平台，以及發展機皇產品，提供軟硬解決方案，並佈局出海口接軌。

張家豪表示，研華從嵌入式板卡開始做起，智能系統需求日漸增加，並開始往無線模組、儲存及工業顯示器發展，預估到 2022 年 5 成運用都將在邊緣端產生，一年將可貢獻 6000 萬元營收。第 3 季預計 NB-IoT 新品將開始量產。