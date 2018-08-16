【異動股】5G板塊拉升領漲 中國聯通(600050-CN)盤中大漲逾9%

今日早盤，5G板塊逆市拉升領漲。截至10:05分，中通國脈(300134-CN)漲停報22.45元，神宇股份(300563-CN)漲停報25.66元，劍橋科技(603083-CN)漲停報29.63元，中國聯通(600050-CN)大漲9.01%報5.81元，縱橫通信(603602-CN)漲6.23%報24.88元，碩貝德(300322-CN)大漲5%，大富科技(300134-CN)、邦訊技術(300312-CN)大漲逾6%，中興通訊(000063-CN)、光迅科技(002281-CN)等紛紛漲逾5%。

消息面上，北京聯通日前宣佈，首批4座5G基站已經建設完成，部分已經啓用，這標志著首都北京正式邁如5G時代。北京聯通5G基站將優先覆蓋北京城市副中心、北京新機場、長安街沿線、金融街、2019年北京世園會、2022年北京冬奧會等。預計在2019年北京世園會期間率先使用5G網絡。北京聯通網絡發展部副總經理楊鵬介紹，2018年這些站點主要用於業務的驗證，功能性的演示，拉動產業夥伴進行相應產業的推動和引領。隨著終端的逐步成熟，明年5G網絡將會逐步走入普通用戶身邊。

5G作為新一代移動通信技術發展的主要方向，帶來的不僅僅是傳輸下載速度的飛躍，將來還能滿足海量物聯網的需求，實現真正的“萬物互聯”。通信業專家付亮表示，5G帶來的變化和對行業的衝擊是全方位的。未來，在5G加人工智能的基礎上，很多東西都可能被替代掉。

此外，中國聯通8月15日披露半年報，公司2018年上半年實現營業收入1491.05億元，同比增長7.9%;淨利潤25.83億元，同比增長231.8%。上半年，公司4G用戶淨增2823萬戶，總數達到2.03億戶，4G用戶市場份額同比提高近3個百分點。上半年，公司手機上網流量保持強勁增長勢頭，手機用戶月戶均數據流量同比增長2.2倍;手機上網收入同比增長25%，達到534億元。

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