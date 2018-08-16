【異動股】母嬰板塊拉升走強 創源文化(300703-CN)等2股漲停

今日早盤，母嬰板塊拉升走強，逆市活躍;截至發稿，創源文化(300703-CN)漲停報19.44元，高樂股份(002348-CN)漲停報4.44元，群興玩具(002575-CN)漲5%報4.62元，安奈兒(002875-CN)漲3.14%報17.76元，愛嬰室(603214-CN)、金發拉比(002762-CN)等個股均拉升走強漲逾2%。

消息面上，近日，國務院印發《醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》，自2019年1月1日起實施。方案提出，包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特别扶助、計劃生育“少生快富”補助等3個計劃生育扶助保障項目，明確為中央與地方共同財政事權。中央將製定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準，併根據經濟社會發展情況逐步提高。

目前全面二孩的政策已經推出，但國内的生育率併沒有明顯改善，人口問題形勢嚴峻。通過製定補助國家基礎標準，併根據經濟社會發展情況逐步提高，將有助於減輕生育二孩或多孩家庭的負擔併推動人口出生率的提升。隨著各級政府生育鼓勵政策的陸續落地，人口政策全面放開預期逐步加強，國内母嬰行業相關公司有望受益。

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