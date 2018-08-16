科華恒盛(002335-CN)收到阿里巴巴意向函 股價逆市上漲

8月16日，受科華恒盛(002335-CN)收到阿里巴巴意向函消息影響，早盤集合競價股價逼近漲停，最高報20.6元;截止發稿，科華恒盛報19.88元，漲5.69%，成交額逾8000萬元。

科華恒盛此前公告，公司收到阿里巴巴發出的《JN12數據中心項目需求意向函》及JN12《數據中心項目園區(建設項目管理委託)需求意向函》。隨著阿里巴巴集團業務的高速發展，其擬與公司合作建設數據中心。公司作為建設項目管理方，對項目園區、機房樓建設、驗收、報批報驗等進行全過程管理。

公告稱，在項目建設運營模式上，根據項目需求意向函附加的建設項目管理委託需求確認函，公司為建設項目管理方，項目土建部分由公司代阿里巴巴組織實施施工建設。數據中心基礎設施相關的專用係統(含設備，例如柴油發電機組、冷卻係統、不間斷電源、機櫃等)由公司投資、建設和運營併持有產權，公司同時負責提供雲數據中心託管服務。

公司表示，上述意向項目若順利實施，將進一步擴大公司在數據中心領域的規模，同時有利於加強公司與阿里巴巴之間的戰略合作關係，對公司後續深化在雲計算數據中心領域的業務合作具有重大意義。

國泰君安證券分析認為，公司為中國本土最大的高端UPS電源製造商與提供商，在能基、雲基、新能源三大業務領域向整體解決方案的技術服務型提供商轉型，通過對業務結構調整，穩增速、提毛利，業績觸底反彈。此外，公司雲計算和移動互聯網海量數據增長，數據中心(IDC)需求日益旺盛。在過去六年，中國IDC市場復合增長率達到38.6%。公司對標科華恒盛產品體係相近的外資巨頭之一“艾默生網絡能源”，科華恒盛在產品體係相關多元化、市場拓展方面成長空間大，公司借助優秀的IDC基礎，通過“外延併購+内生增長”，公司不斷提升雲服務能力，把握未來IDC行業競爭先機。

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