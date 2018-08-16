多空打架：美證監會傳喚特斯拉 高盛任顧問 銀湖資本想投資 前員工再告密

9 天前，馬斯克意外宣布將私有化特斯拉。上周四起，特斯拉股價走勢較為平穩，但本周三的行情突現轉折。

據福斯商業新聞透露，美國證券交易委員會 SEC 加速了對特斯拉私有化的調查，已就特斯拉私有化計劃，以及馬斯克聲明稱「收購資金都確保了」的言論發送傳票，代表調查進入正式階段。

周三美股早盤時段，特斯拉跌超 4%，股價跌破 334 美元，創 8 月 1 日以來最低。而特斯拉 CEO 馬斯克在 8 月 7 日發布推特稱，要將公司私有化，當日股價收漲 11%。

稍後傳來消息稱，高盛將特斯拉納入限制名單（restricted list），被彭博社解讀為「正在以特斯拉金融顧問的身份行動」。限制名單將禁止高盛任何員工交易列入個股，以防止內幕交易發生。

另據《紐約時報》，銀湖資本對特斯拉私有化感興趣，有意參與投資，這與美股周二時段的新聞正好相反。當時馬斯克在推特上稱「銀湖資本和高盛正參與私有化交易的顧問業務」，隨即遭到兩家公司否認。

上述消息傳出後，特斯拉跌幅收窄，一度跌 1.6%，交投接近 340 美元，等於重回 8 月 7 日宣布私有化消息前的水平，說明市場對私有化成功進行的信心增強。

不過 8 月 7 日曾有兩條消息推動特斯拉股價。340 美元處是 8 月 6 日的收盤價，8 月 7 日午盤前傳來沙烏地阿拉伯主權財富基金 PIF 花費 20 億美元入股特斯拉的消息，股價拉漲至 350 美元；一小時內馬斯克確認要私有化特斯拉，股價被拉漲至 350-370 美元區間。

高盛態度更明確 銀湖資本整體支持

高盛和銀湖資本對私有化的支持，自然是特斯拉利多消息。只是相較於高盛擔任金融顧問的身份較為確定，銀湖資本對整個過程的參與更為含混不清，不過整體展現支持姿態。

高盛分析師 David Tamberrino 周三發布通知稱：「（公司的）美洲投資評審委員會決定，應移除對特斯拉的股票評級和目標價格覆蓋。高盛正在作為特斯拉的金融顧問，涉及影響基本面的事項，將影響對該股的合理評級與定價。對特斯拉採取「不予評級」（Not Rated）的狀態將持續，直到有足夠的消息出現，和 / 或事項得到解決。」

《紐約時報》援引「直接了解內情」的人士稱，銀湖資本正在與馬斯克合作，沒有收取任何費用，但希望參與到「任何可能的交易中」，表明含有一定不確定性。

文章稱，馬斯克希望藉助銀湖資本五年前幫助戴爾電腦私有化的經驗，銀湖資本的考量更多聚焦在兩個槓桿收購私有化案例的不同特點。

戴爾啟動私有化之前雖然盈利停滯、轉型困難重重，但產生現金流的能力很強，可以支付 150 億美元的 LBO 債權融資。特斯拉尚未盈利，只能依賴股權融資。同時，戴爾電腦創始人戴爾在私有化消息公布前六個月就告知了董事會，並分別僱傭了諮詢顧問，探索了潛在的其他私有化方案。而馬斯克在發推特宣布前沒跟董事會商量，雙方也沒有僱傭顧問或探索其他方案。

美證監會調查進度令人擔憂 重點關注「威爾士通告」

在利空消息方面，美國監管機構 SEC 對特斯拉宣布私有化的方式、意圖與真實性的調查快慢，最令市場掛懷。彭博社曾預計，SEC 平均調查和問詢期是兩年，華爾街則想讓監管機構快速決定馬斯克個人或特斯拉公司是否違反了證券法。

拖累調查進度的一個原因是，SEC 若要找沙烏地阿拉伯主權財富基金了解馬斯克「融資已確保」的言論是否屬實，過程更漫長也更困難，可能無法像在國內一樣發傳票推進聽證。SEC 的調查似乎超過了馬斯克推文範疇。上周四消息稱，SEC 舊金山辦公室正在審查特斯拉官方公布的製造與銷售目標。

前 SEC 執法律師 Stephen Crimmins 表示，馬斯克的高調錶態，以及他的推特吸引了投資者廣泛關注，可能令調查成為監管機構的優先事項，從而加快進度，幾個月內就能收集到所需的有限資訊。

斯坦福大學法學院教授 Joseph Grunfest 則更擔心 SEC 正式傳喚會轉化成執法行動，為私有化交易順利完成製造困難。因為馬斯克想藉助股權融資完成私有化的槓桿收購，是「史無前例的創想」，勢必要遭遇針對馬斯克個人和特斯拉公司的 SEC 執法行動風險。

金融部落格 Zerohedge 認為，目前 SEC 尚未認定馬斯克或特斯拉有違法舉動，未來關注點是監管機構是否會發放「威爾士通告」（Wells Notice）。按照美國法律，在相關公司接獲通知時起，美國證監會就正式啟動了一整套的調查及申訴程序，也被稱為「威爾士程序」。

接到威爾士通告的個人或公司有近 20 天的時間，向 SEC 提交證據、抗辯或申訴。SEC 官員在看完提供的資料後，將決定是否向美國證監會正式提出訴訟動議。證監會隨後經過一定程序的審核，決定是繼續採取後續行動，還是中止調查程序。接到通告的公司需發布 8-K 披露文件。

最新利空：前員工揭露特斯拉電動車生產瑕疵

周三美股收盤後，特斯拉前員工 Martin Tripp 發布了多條推特，包含公司內部郵件、工廠照片和汽車註冊號碼 VIN，揭露特斯拉超級電池工廠 Gigafactory 存在生產環節瑕疵、已銷售的電動車包含不良電池組件，可能令司機面臨生命危險。

他還曬出了很多截圖，證明馬斯克在公司內有「暴君」特質，一言不合就開除人，明知車輛生產有問題又不介入管理，還將電動車或零部件堆放在露天停車場，而不是恆溫的倉庫內。

Tripp 是特斯拉前工程師，在 6 月 19 日離職，6 月 20 日被特斯拉起訴為「蓄意破壞者」。除了向財經媒體四處爆料，Tripp 還給 SEC 的告密辦公室提供線索。特斯拉則在起訴 Tripp 的一天後表示，這名前員工威脅攻擊超級電池工廠，據稱要「進行掃射」，並報告了警方。

特斯拉周三收跌 2.57%，收於 338.69 美元，創 8 月 1 日以來最低。盤後跌 1%，交投不足 336 美元，重新回吐了宣布私有化意向以來的全部漲幅。