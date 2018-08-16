特斯拉股東注意：私有化後可能要繳最高20%資本利得稅

私有化的消息最近曾推動特斯拉股價大漲，但現有的股東卻未必歡迎真正實現私有化。

CNBC 報導指出，如果像馬斯克最初所說，將通過一隻特殊的基金完成特斯拉私有化，股東可能需要拋售持股，購買該基金的股份。而售出股份無論獲利多少都得納稅。持有不足一年的短期收益按一般收入繳稅，視總收入而定，長期收益面臨的資本利得稅可能高達 15% 或 20%。

美東時間 8 月 7 日上周二，馬斯克在 Twitter 發了一條震驚市場的貼子，稱在考慮要以 420 美元的目標價將特斯拉私有化，當日特斯拉股價大漲約 11%，收報 379.57 美元，接近去年 9 月 18 日所創的歷史新高：385 美元。

本周三傳出美國證監會發出傳票、加速對特斯拉私有化調查的消息，當日盤中跌超 4%，跌破 334 美元，創 8 月 1 日以來新低，最終收跌 2.57%，收報 338.69 美元。

2010 年 6 月，特斯拉以 19 美元的開盤價上市，即使按本周三下跌後的收盤價算，八年多來股價也已經翻了超過 16 倍。

換句話說，如果八年前花 1 萬美元買特斯拉股票，到本周三，這部分持股的市值應該接近 17.8 萬美元，也就是獲利 16.8 萬美元，假如按最高資本利得稅 20% 算，這部分收益應繳稅 3.36 萬美元。

CNBC 指出，視調整後合計收入而定，投資者還可能再按 3.8% 的稅率額外繳稅。綜合以上應繳稅，16.6 萬美元獲利將要上繳將近 4 萬美元的稅。

馬斯克本周一在特斯拉官網發布部落格文章稱，媒體稱特斯拉私有化需要 700 億美元嚴重誇大了實際所需金額。他提議的每股 420 美元收購價僅適用於特斯拉退市後不願持股的股東。他估計最好的結局是，大概三分之二現有投資者會在特斯拉退市後繼續持股。

不過，面對相當規模的稅額，現有股東的忠誠度面臨考驗。

雖然公司結構和財會策略理論上可以幫助股東免受私有化帶來的繳稅影響，但律師事務所 Drinker Biddle 的洛杉磯辦公室合夥人 JR Lanis 稱，如果是一家小得多的公司，也許躲得過，以特斯拉這樣的規模，股東很可能無法避免稅務影響。

而且私有化也給未來繼續持股設下了高門檻。

按照規定，私有化公司的普通股東如果超過 2000 就要向美國證監會上報，成立基金可能規避這一股東限制，但那需要是合格投資者，即剔除房產後可投資資產至少 100 萬美元，或年均收入至少 20 萬美元。