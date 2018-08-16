全球股市風聲鶴唳 滬深股市跳空低開滬指跌1.17%

週四(8月16日)，受全球股市大跌影響，A股早盤再度走弱，滬指跳空低開1%，逼近前期低點，兩市無一板塊飄紅，翻紅個股僅100餘隻。

截止今天開盤，滬指報2691.43點，跌1.17%，深成指報8470.91點，跌1.29%，創指報1458.39點，跌1.36%。

從盤面上看，僅天津自貿區板塊飄紅，西安自貿區、高送轉、氟化工、石油開採、次新股、鋼鐵、水利、網絡安全等板塊跌幅居前。

中信證券認為，去槓桿的節奏和方式有所調整，信用環境的改善也在發生。從資金面觀察，近期回購、增持、北上資金流入都將持續為市場提供增量資金。此外，證監會近期提出的“五項工作”釋放了積極的信號，對於堅定投資者對市場信心有重要意義。

銀河證券認為，宏觀方面，目前已經較為清晰的下半年“穩增長”路徑是有效基建與補短板結合發力，未來的市場反彈空間取決於政策面的支撐，重點關註改革利好。中長期上行空間較大，建議關註建築、金融、油服等行業。同時，國有企業改革或提速，將是下一步的工作重心之一，中小企業壓力減小。此外，國家對高科技領域的支持力度逐步增強，國務院成立中國高科(維權)技領導小組，也是對高科技板塊的極大利好。

海通證券表示，二次探底是反彈過程中的正常節奏，反彈期科技類成長彈性更大，磨底期消費做配置。從歷史上政策偏松後的市場反彈來看，利率下行利於高股息率的價值股。隨著市場企穩，投資者風險偏好回升，成長股後續空間更大。

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