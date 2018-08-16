前特斯拉工程師披露車輛缺陷 將讓駕駛生命處於危險?

特斯拉 (TSLA-US) 告密者 Martin Tripp 在 tweete 推特上公開了特斯拉內部電子郵件、照片和車輛識別號碼，他表示這些都是特斯拉電池廠生產過程中存在缺陷的證據，表明特斯拉銷的產品有瑕疵，並且可能讓駕駛的生命處於危險之中。

先前 Tripp 曾表示，特斯拉的超級工廠在製程上採取了危險的捷徑，而馬斯克對此之情卻沒有採取任何行動。

他在推文中寫道，以下列出的車輛識別號碼列指的是採用了有缺陷電池的車輛，而這些有瑕疵的電池不應該被裝上。

Tripp 的推文內容 (圖: Tripp 的推特)

此外，Tripp 也在推文上表示，特斯拉將廢物或廢料存放在超級工廠的開放式停車場和卡車上，而不是在有溫控的倉庫裡。

「我決定發送這些信息，因為我被特斯拉和馬斯克羞辱了。」Tripp 表示。

6 月份的時候，特斯拉起訴了 Tripp，聲稱他駭入公司系統並將商業機密轉交給第三方。本月早些時候，Tripp 向美國證券交易委員會提出投訴，否認自己是駭客，並表示該公司在解僱後恐嚇並騷擾他。

對於此事，特斯拉發言人回應:「正如我們之前所說的那樣，這些說法都是錯誤的，Tripp 先生甚至不了解他在說的汽車電池相關安全事宜。任何 Model 3 車輛都沒有使用有缺陷的電池，所有的提出的車輛識別碼都已經確定使用安全的電池。特別要說的是，至今 Model 3 都沒有出現過電池安全問題。」