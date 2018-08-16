違反公平競爭？蘋果遭日本FTC調查

先前雅虎日本 (4689-JP) 所推出的遊戲平台 Game Plus 與蘋果 (AAPL-US) 正面競爭，然而在蘋果壓力下該平台被迫退出。日本監管機構正在調查有關蘋果的壓力迫使雅虎日本從與 App Store 競爭的遊戲平台退出的指控。

去年秋天，公平貿易委員會 (FTC) 和工業部就收到日本雅虎關於 Game Plus 平台的報告。 該平台在 2017 年 7 月推出，不需要下載 app 就能玩遊戲，對於遊戲開發商來說比蘋果的 App Store 在收費或管理上都來的寬鬆。

共有 52 家公司支持該平台，其中包括著名的角色扮演遊戲製造商 Square Enix Holdings。日本雅虎每月可以收集超過 6000 萬活躍用戶的數據，包含搜索歷史、廣告和支付資料，讓遊戲開發商根據數據來銷售商品和創建新遊戲。

然而雅虎去年秋天突然削減了 Game Plus 的預算，現在幾乎停止推廣這項服務。雅虎表示，是因為來自蘋果的壓力。該公司通過蘋果 App Store 的銷售獲得利潤。

據美國研究公司 App Annie 數據顯示，去年日本 App 的市場規模達到 1.44 萬億日元 (130 億美元)。對於蘋果來說，App Store 不僅是搖錢樹，也是建立軟件開發者和廣告商生態系統的一種方式。而日本雅虎對蘋果構成直接威脅。

FTC 目前已經介入調查。日本雅虎最大的股東軟銀集團也已介入調解。一位在 FTC 的律師表示:「如果有關企業不願合作的話，很難證明蘋果的作法是不道德行為。」