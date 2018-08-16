美股盤後─科技股下跌 道瓊收低137點 盤中一度大跌334點

科技股與 Macy's 股價下跌，重創了投資人信心，美國股市週三收低，道瓊盤中一度大跌 334 點。海外股市下跌，亦拖累了美國股市。

道瓊與 Nasdaq 盤中均短暫跌破 50 日移動平均線。

CNBC 報導，白宮準備擴增在政府計畫中優先使用美國產品的法規。主要指數因而於尾盤交易中，大幅削減跌幅。



道瓊工業平均指數收低 137.51 點或 0.54% 至 25162.41。

Nasdaq 指數收低 96.78 點或 1.23% 至 7774.12。

S&P 500 指數收低 21.59 點或 0.76% 至 2818.37。

費城半導體指數收低 19.33 點或 1.43% 至 1334.86。

由於中國大型科技公司騰訊財報令人失望，拖累科技股下跌逾 1%。中國騰訊公司公布營收成長創 2015 年以來最慢速度，其在美國上市的股票下跌 6.7%，並帶動其他科技股走低。美國大型科技公司臉書，蘋果與 Alphabet 全數下跌。

此外，Macy's 股價大跌近 16%。該公司公布季報顯示，銷售難以成長。該公司公布上季獲利與營收均優於預期，但其銷售仍較去年同期下降。

持續擔憂土耳其金融情況，美元持續走強，銅遭遇賣壓，新興市場大多疲弱，亦使得美國股市受到壓力。

一位土耳其官員週三說，已限制銀行業的換匯交易。此舉意在阻止放空里拉，里拉近來壓力沉重。

本週稍早，土耳其里拉下跌到了歷史低點，投資人擔憂土耳其經濟困境可能波及全球其他經濟體。上個月，土耳其通貨膨脹上升 16%，大幅高於央行的 5% 目標。

摩根大通銀行分析師馬丁 (Pedro Martins) 重申給予土耳其股市減碼評級，並指出「我們需要見到全面的政策回應，才能重新建議買進。」

分析師說，昨日股市喘了口氣，但土耳其影響似乎持續。商品下跌，外匯下跌，新興市場亦下跌，很難說土耳其影響已消退。

大多銀行股均下跌，美國銀行與花旗銀行均大跌逾 1%，摩根大通下跌 0.8%。科技股亦下跌逾 1%。

上週，美國總統川普說，他支持將土耳其金屬關稅增加一倍。安卡拉政府宣布了對美國汽車，煙草與酒類提高關稅。