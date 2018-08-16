道瓊滯留修正期131個交易日 近一甲子來最漫長

美股週三 (15 日) 紮實走低， 道瓊工業平均指數走勢與其他基準指數更見區別。

道瓊斯市場數據顯示，道瓊未能成功自今年稍早觸及的收盤低點再上拉 10%，現在已在修正領域待了 131 個交易日，為 60 年來待最久的一次，上一回同樣情形發生在 1961 年，當時紀錄是在修正領域待了 223 個交易日。

道瓊指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

道指今年迄今收盤低點在 3 月 23 日的 23533.20 點，目前距離脫離修正領域尚差距 2.8%，即必須要收在 25886.42 點或以上才能脫離修正領域。(部分市場技術分析師堅持，所謂正式脫離修正領域必須是漲至新高點，而其他分析師則認為，自低點上漲 10%r 就足以稱脫離修正。）

道指和 S&P 500 指數降至修正領域，通常定義是自近期高點下跌 10% (以今年而言是 2 月 8 日的高點)。

近期里拉急遽貶值，引起新興市場連鎖反應，挑動投資人緊張神經，市場因而出現拋售潮，週三道指收低 137 點，盤中道指和 Nasdaq 也一度跌破 50 日 MA。

但是， S&P 500 上個月下旬總算走出了約莫 34 年來最久的修正期。

財經網站 MarketWatch 的專欄作家 Ryan Vlastelica 指出，這樣漫長的股市修正期極不尋常，根據道瓊數據，自道指推出 122 年以來，道指平均修正期大致 50 個交易日左右，過去 5 次修正期平均不到 40 個交易日 (但所謂的平均不包括下跌至熊市領域，即與高點跌幅 20% 以上)。

由於美國與中國和其他發達經濟體之間大打貿易戰，尤其衝擊道指，不似 S&P 500 指數已脫離修正，更與 Nasdaq 今年約創 25 次史上高點大相逕庭。