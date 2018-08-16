【IPO追蹤】美團下周上市聆訊

根據路透旗下IFR引述消息指出，繼小米(01810-HK)之後，本港第二隻「同股不同權」新股美團點評快將進軍本港。消息透露，美團點評計劃下周進行上市聆訊，最快本月開始上市前推介，目標集資最少40億美元(約312億港元)，較6月時傳出的60億美元(468億港元)大幅減少。按照上述集資額計，美團很可能成為今年本港集資額第三大的新股，僅次於中國鐵塔(00788-HK)及小米。
消息人士表示，若美團能順利通過上市聆訊，最快會在8月27日那一星期開始舉行預路演。美團於今年6月向港交所(00388-HK)遞交上市申請，據初步招股文件顯示，公司去年錄得180億元人民幣虧損，經調整特殊項目後淨虧損則為29億元人民幣。
美團點評由聯席董事長王興持有5.73億股A類股份，佔公司上市前股本11.4%，其代表的投票權約48.4%；另外，騰訊(00700-HK)及紅杉資本分別持有公司上市前20.1%及11.4%股份。去年最後一輪融資，令美團點評估值上升至300億美元(約2340億港元)。
美銀美林、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。
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