證監會：進一步放開外國人開立A股證券賬戶權限

據證監會網站消息，經國務院同意，中國證監會正式發佈《關於修改的決定》《關於修改的決定》，進一步放開符合規定的外國人開立A股證券賬戶的權限。

本次修改内容主要涉及以下兩個方面：

一是修改《證券登記結算管理辦法》有關規定，在原有規定的中國公民、中國法人、中國合夥企業等投資者範圍基礎上，增加“符合規定的外國人”作為投資者類别之一，併規定外國人申請開立證券賬戶的具體辦法，由證券登記結算機構製定，報中國證監會批準。根據這一修改，目前將允許在境内工作的外國自然人投資者開立A股證券賬戶。

二是修改《上市公司股權激勵管理辦法》，將可以成為股權激勵對象的境内上市公司外籍員工範圍，從在境内工作的外籍員工，擴大到所有外籍員工。

修改後的《證券登記結算管理辦法》和《上市公司股權激勵管理辦法》將於2018年9月15日起正式施行，同時，中國證券登記結算有限公司將出台有關外國人開立A股證券賬戶的實施規則。此外，證監會將抓緊會同相關部門做好稅收、資金匯兌管理等方面的配套銜接工作，確保上述辦法有序施行。

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