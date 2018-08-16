〈財報〉寵物市場才是新興市場？PetIQ營收增96% 股價強漲

寵物品牌及健康業者 PetIQ (PETQ-US) 股票在公司顯示銷售額幾乎翻了一倍之後便狂漲，並在最新的財報中提出了未來展望。

PetIQ 股價週三收盤上漲 10.50% 至 31.25 美元，創下 2017 年 7 月首次公開募股 IPO 以來的收盤新高，但盤中一度飆升 28% 至 36.27 美元。

PetIQ 執行長 Cord Christensen 在一份新聞稿中提到，「我們相信我們的品類領導力、廣泛的產品組合、引人注目的服務產品、價值主張、和強大的客戶關係、都將繼續推動我們未來的增長和股東價值」。

該公司一直在擴張，在本季度開設了 17 個健康中心和 3 個區域辦事處。使他們目前整體健康中心達 29 間，辦事處達 34 間。

Oppenheimer 執行總監 Brian Nagel 給予 PetIQ 股票評級為「優於大盤」，他對持續的銷售趨勢表示讚賞，並認為分銷業務正獲得動力。然而，他指出由於產品組合往較低的利潤分配，毛利率因此不高。

Brian Nagel 表示：「整體而言，我們仍然非常鼓勵 PETQ 的戰略方向以及該公司的潛在、近期、與長期的前景。PETQ 代表了一個仍然年輕的運營商，其商業模式仍在繼續形成中」。

PetIQ 最新季度財報顯示：

營收為 1.71 億美元，同比增長 96%。

每股純益 0.66 美元，超過華爾街預期的三分之二。

與此同時，William Blair 合夥人 Jon Andersen 認為，PetIQ 的銷售額還有很大的上漲空間。提到，「PetIQ 能夠向美國大型寵物藥物市場的零售商提供一系列寵物藥物，及其獸醫服務業務，支持著雙位數營收的成長，反過來又可以實現長期穩定的股東報酬機會」。

Andersen 還指出，PetIQ 正在通過合作夥伴 Chewy.com 提供寵物處方產品來擴大其電子商務業務。

除了盈利報告中的大量好消息外，PetIQ 將年度營收展望提升至 5 億美元，同比增長 88%。

它還重申 2018 年全年調整後的 EBITDA 增長率為 79% 至 102%，達到 4000 萬美元至 4500 萬美元區間。