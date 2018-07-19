6月定期定額扣款降溫 受寵基金洗牌成投資新密碼

根據投信投顧公會資料統計，全體投信 6 月定期定額扣款筆數 66.58 萬筆，比上個月略減少了 1210 筆，就個別基金來看，扣款筆數較上月減少最多的前五名都是中國 A 股相關的基金，而逆勢新增加扣款筆數最多的前十名基金裡，最夯的是台股基金占了半數，其次是有明確主題訴求的東協高股息基金及科技股票型基金。

6 月定期定額扣款較上月新增加筆數超過千筆的基金有 4 檔，依序是台股科技股票型的復華數位經濟基金、台股中小股票型的復華中小精選基金、亞洲股票型的統一大東協高股息基金、全球一般股票型的復華全球物聯網科技基金。

展望未來行情，統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，目前投資市場是空窗期，幾個重要的世界政經議題均有和緩現象，即使美國總統川普宣布將再對中國 2000 億美元進口產品課徵 10% 關稅，清單公布後，仍有 2 個月的公開意見徵求期，並將於 8 月 20 日至 8 月 23 日舉行聽證會，關稅可能會在 8 月 30 日公眾諮詢結束後生效，不會立即產生貿易大戰的影響。

張浩宸指出，美中貿易戰在美國 11 月期中選舉前仍會干擾市場，但觀察投資市場的反應，已漸漸對此議題有鈍化現象，股市的反應時間短且迅速，就中長期投資角度而言，仍應以產業大趨勢及個股基本面為選股的主要依據，接下來關注焦點宜落在企業上半年財報及下半年的獲利展望，汰弱留強，建議投資人以定期定額分批布局的方式參與。