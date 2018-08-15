港股4日累計跌1284點 騰訊跌至近一年低位336港元

土耳其里拉反彈，暫時緩解市場的憂慮，帶動美股隔夜造好。不過，恆指今早並未隨外圍反彈，小幅低開28點後，便拾級而下，於下午1時16分左右見全日低位27249點，最多跌近504點，再創年內新低；期後跌幅略為回順，收市報27323.59點，跌429.34點或1.55%；成交金額進一步增加至1114.9億港元，跌至一年低位。走勢偏淡，下一支持看27000點。恒生指數已連跌4天，累計跌幅達1283.7點。

國企指數收市報10535.14點，跌209.17點或1.95%。

8月恒生指數期貨於15:57報27195點，跌442點，未平倉合約近11.5萬張。

9月恒生指數期貨報27122點，跌442點，未平倉合約逾1.7萬張。

即將公佈中期業績的騰訊(00700-HK)，跟隨港股連跌4天，收市報336港元，跌12.6港元或3.6%，成交金額125.88億港元。4天累計跌幅36.6港元，跌至近一年低位。據《彭博》引述知情人士指，由於內地負責審批遊戲的廣電總局及文化和旅遊部，年初起進行重整，加上監管部門關注部分遊戲涉及暴力或賭博內容，因此，決定暫停發出遊戲牌照，手機、電腦及主機遊戲均受影響。有分析認為，將會拖累內地整個遊戲行業。

中國平安(02318-HK)股價亦跌破70港元大關，收市報68.8港元，跌1.55港元或2.2%。建設銀行(00939-HK)收市報6.79港元，跌0.12港元或1.7%。

半新股亦遭拋售。中國鐵塔(00788-HK)收市報1.23港元，跌0.04港元或3.2%，再度跌破招股價1.26港元。中國鐵塔近日公佈2018年中期業績，純利同比增長8%至12.1億元人民幣，不派中期息。小米-W(01810-HK)收市報16.3港元，跌0.86港元或5%，跌破招股價17港元。券商Bernstein報告認為，市場對小米拓展國際智能手機市場佔有率期望過高，對其通過服務業務提高收入的能力過於樂觀。該行給予小米目標價為17.5港元。

雖然成為藍籌股新貴的中國生物製藥(01177-HK)，股價亦大幅波動，收市報9.52港元，跌0.68港元或6.7%。金蝶國際(00268-HK)跌幅亦達12.1%或1.22港元，收市報8.9港元；金蝶於8月10日股價升至歷史高位11.34港元後，獲利盤持續湧現。

逆市上升的股隻則有中國移動(00941-HK)，收市報71.4港元，升0.4港元或0.6%。已經在逆市中連升2天。中國移動2018年中期業績，股東應佔利潤656.41億元人民幣，同比增長4.7%；因分拆中國鐵塔上市獲利20多億元，將於下半年入賬。

安踏體育(02020-HK)亦逆市升，收市報38.75港元，升2.25港元或6.2%。安踏連續兩天累計下跌5.75港元後，今天似有報復式反彈。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)