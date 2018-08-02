搶攻寵物飼料商機 福壽推國產寵物飼料 較進口飼料便宜4-5成

看好國內寵物飼料商機，福壽 (1219) 董事長洪堯昆今 (2) 日表示，福壽積極推動台灣自製高品質寵物食品，在物價高漲的現在，國產飼料售價可望較進口飼料便宜四 - 五成；而寵物飼料約占福壽整體營收 5-6% 左右，但因毛利率較高，約占獲利 20-30%。此外，由福壽主辦的第四屆台日寵物研習營今 (2) 日在台北舉行，邀請日籍講師，分享寵物專業知識。洪堯昆指出，福壽堅持使用新鮮國產非基因改造玉米料製造，同時通過 HACCP&ISO220 雙重國際食品級認證，洪堯昆表示，相對國外進口寵物飼料，福壽寵物飼料在新鮮度、食安品質及價格都優於進口飼料。洪堯昆補充表示，國外寵物飼料運到台灣至少要 3 個月時間，但是，福壽寵物飼料做好運送至飼主家，最短時間只需要 3 天，而國外寵物飼料價格約貴國內的寵物飼料四 - 五成左右。



洪堯昆指出，福壽的寵物事業部，未來開發不單僅是寵物食品，食衣住行都想進行，但仍會以食的相關為主，同時希望再開發一些特殊產品。至於今日舉行的第四屆台日寵物研習營，邀請日籍與台籍講師共 5 位，就各自專業領域分享寵物專業知識，安排台灣寵物界知名講師，分析寵物營養學、疾病預防處理等，希望參加者在一天的研習營中，學習到台日寵物界最新最有趣的寵物資訊與知識。

