入駐藍籌恒指，中國生物製藥（01177-HK）原來是這樣的“高富帥”

上週五，恒生指數有限公司公佈恒生指數係列季度檢討結果，在將東亞銀行（00023-HK）及招商局港口（00144-HK）“踢出局”的同時，宣佈將申洲國際(02313-HK)及中國生物製藥（01177-HK）兩隻大白馬納入恒指。

無獨有偶，這兩位藍籌新貴在週一普跌的行情下逆勢上漲，賺足市場眼球和人氣。此前我們曾談過申洲國際，現在我們來聊聊另一隻白馬股——中國生物製藥。

（中國生物製藥控股子公司及主營業務領域和核心產品 資料來源：公司年報）

“藍籌”一詞，源自於西方賭場中藍色籌碼，為紅白藍三色籌碼中最值錢的；而加入藍籌股意味著，中國生物製藥無論在業績、收益，還是規模、紅利上，市場對其定位是“值錢的”，是“高富帥”。當然，這對中國生物製藥來說隻是一個短線紅利，投資者看醫藥股，往往是放長線釣大魚，那麽中國生物製藥又能釣到什麽大魚？

我們應該留意到的一個重磅利好是，它的一個抗腫瘤創新藥安羅替尼在今年6月正式上市後銷售表現十分強勁，第一天便達到1.3億元的發貨額。按照中國生物製藥新產品放量速度相當快的“慣例”（比如肝病產品線上的潤眾（恩替卡韋）在2010年上市的第一年，銷售額就達到1.45億港幣，2017年有31.68億元），安羅替尼相當有潛力。而在2017年，公司抗腫瘤藥物收入共計15.97億元，佔比超過心血管用藥，為公司第二大業務。

1.安羅替尼上市的兩層戰略意義

安羅替尼（福可維）是由正大天晴自主研發的一種新型小分子多靶點酪氨酸激酶抑製劑，能夠有效抑製VEGFR（血管内皮生長因子受體）、PDGFR（血小板衍生生長因子受體）、FGFR（成纖維細胞生長因子受體）、c-Kit等激酶，具有抗腫瘤血管生成和抑製腫瘤生長的作用。

在2015年12月和2017年6月，安羅替尼分别獲得FDA治療卵巢癌和軟組織肉瘤的孤兒藥資格認證，併於今年5月獲CFDA批準上市。

安羅替尼的上市，在財華社看來，有兩層深刻的意義。首先，安羅替尼能促進集團銷售額結構的調整。

（抗腫瘤用藥市場份額變化 資料來源：PDB）

隨著人口老齡化層度加深，中國抗腫瘤用藥市場份額有兩個明顯特徵：一是銷售額在2017年已經突破200億元，用藥市場空間大；二是用藥結構發生變化。從中國樣本醫院抗腫瘤用藥結構佔比上看，植物藥佔比從2012年的26.2%下降到2017年的19.8%，小分子靶向藥物佔比則從9.4%上升至13.9%。

公司旗下的正大天晴目前有三款小分子靶向藥物，分别是2013年獲批上市的格尼可（甲磺酸伊馬替尼）膠囊、依尼舒（達沙替尼）片和2018年5月獲批上市的創新藥福可維（鹽酸安洛替尼）膠囊。在2018年一季度，雖然藥品出現價格下降情況，但小分子靶向藥物整體銷售額增速依然比較可觀，推動整體銷售額增速達到47.5%。

（中國生物製藥小分子靶向藥物銷售額增長情況 資料來源：PDB）

從小分子靶向藥物銷售額的擴大可知，中國生物製藥小分子靶向藥的研發應該是順應大勢。儘管從藥品類型對中國生物醫藥的總銷售額的貢獻看來，仿製藥依然佔據集團總銷售額的大頭，但作為集團首個按照國際研發流程和標準進行開發的創新藥，安羅替尼的成功研發併上市，標志著集團實現產品線轉型的開始。

另一個深刻的意義在於，中國生物製藥的安羅替尼有望衝擊市場在腫瘤領域的市場份額。

從製藥行業整體情況看來，國内製藥的三大藥企（石藥集團、恒瑞醫藥、中國生物製藥）中，石藥集團的產品優勢在於心腦血管病用藥，其創新藥管線佔據整體銷售額的42%；而與中國生物製藥的對標的恒瑞醫藥，優勢在抗腫瘤藥物，仿製藥對銷售額的貢獻與中國生物製藥的相仿，創新藥收入隻佔據整體的10%。

（中國生物製藥、石藥集團、恒瑞醫藥產品對比 資料來源：公司年報）

因此在筆者看來，中國生物製藥研發安羅替尼的又一重要意義，在於搶在抗腫瘤藥物龍頭出現之前，是實現自主創新藥管線的多元化的第一步。

2.做創新藥，中國生物製藥的底氣在哪？

從公司投入研發的累計金額來看，中國生物製藥近三年一直保持在行業領先地位，截至2017年12月，集團累計投入44.8億，除去2017年支出略低於恒瑞醫藥外，其餘兩年及累計支出均高於恒瑞醫藥。

（中國生物製藥、石藥集團、恒瑞醫藥近年來研發費用比較 資料來源：年報）

從研發隊伍看，截至2018年6月，中國生物製藥有研發基地10個，研發人數超過2000人，其中博士63名，碩士792名。

從獲得的研發專利上看，截至2017年12月，集團累計獲得發明專利授權591項、授權實用新型專利13項、授權外觀設計專利58項。而作為國家“十三五”重大新藥創製課題合作研發基地，江蘇正大天晴和北京泰德分别擁有重大專項申報課題11個和2個。2017年，江蘇正大天晴位列中國醫藥研發產品線最佳工業企業榜單第一名，中國藥品研發實力總榜榜單第一名。

在申報生產件數上，從2016年4季度到2017年4季度，公司申報生產件數分别為6、6、11、6、15，較2015-2016年顯著加快。截止2018年7月，公司2018年已上市8個新產品，其中包括安羅替尼、利多卡因貼劑、硼替佐米等潛力產品。

3.東風至，行走在政策紅利的風口

在2017年12月，正大天晴開發的藥物富馬酸替諾福韋二吡呋酯片首先完成按照仿製藥品質和藥效一緻性評價，公司也藉此成為國内第一家通過一緻性評價的企業。另外，安羅替尼目前在中國、美國及全球多個中心有多項實體瘤適應症在研究，預計未來將覆蓋5萬病人，則銷售額有望達到50億元。

在國藥一緻性評價、優先審評、兩票製等頻頻出台的改革政策推動下，中國醫藥行業正迎來去蕪存菁、強者恒強的關鍵期。在這期間，無論是從行業的競爭格局還是產品增速上都將重塑。以往以仿製藥佔得市場大份額的神話，在醫改下，都將改寫。政策的紅利，行業的未來，屬於那些將創新藥、好藥、性價比高的藥做好的企業。

作者：黃玉婷

編輯：賀秋霞

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