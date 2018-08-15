騰訊二季度支付金融、雲業務毛利同比增長1倍

騰訊(00700-HK)2018年二季度分部業績，來自增值服務的毛利錄得248.16億元(人民幣.下同)，同比增長近11.3%；而網絡廣告毛利為52.72億元，增長近37.3%；至於其他業務毛利為43.58億元，大升近101.6%。

騰訊主席馬化騰表示，其他業務收入錄得同比81%及環比10%的增長，主要是由支付及相關金融服務以及雲服務的貢獻。集團持續擴大支付業務的用戶基礎，六月末月活躍賬戶已逾8億。日均成交量同比上升逾40%。受益於於智能零售的舉措及高頻小額支付使用場景解決方案，集團線下商業支付筆數保持快速增長，同比增長280%。商業支付筆數佔總交易筆數的比例首次過半。受中國人民銀行正逐步提升對第三方在線支付服務提供商集中存款準備金率的要求的影響，支付服務提供商原先可獲取利息收入的隔夜現金結餘減少，該事項持續對集團的支付服務收入並在更大程度上對毛利率產生不利影響。該集中存款準備金率於2018年4月提升至42%，於2018年7月再升至52%，據報會於不久的將來最終升至100%。集團目前大致處於過渡期的中段，正致力透過的支付及相關金融服務活動中其他地方的各種商業化舉措來減輕所受的影響。

雲服務收入同比翻倍。集團繼續加大我們在金融、智能零售及市政等關鍵領域的滲透力度，於有關領域新簽若干關鍵客戶。除利用先進的數據分析及AI技術以更好地滿足特定行業需求外，亦投資並與若干資訊系統解決方案供應商建立戰略合作夥伴關係，以提供更多定制化雲服務，加快向線下行業的擴張。隨著外部客戶及內部業務的海外拓展，集團將進一步擴大全球雲基礎設施的步伐，騰訊雲目前在全球運營45個可用區，而一年前為34個可用區。集團將繼續通過有機增長以及合作與投資機遇壯大我們的雲業務，打造一個有活力的雲生態系。

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