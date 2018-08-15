向雲南白藥溢價配2億股，雅各臣獲益不少

8月14日，雅各臣科研製藥(02633-HK)協議以每股2.06元發行2億股新股予雲南白藥控股，配售價較8月13日收市價1.81元溢價近14%，股份佔已擴大股本約8.88%。同時，該公司與雲南白藥控股訂立無法律約束力意向書，訂約方同意於意向書日期起計3個月內就可能業務合作進行可行研究。

受此利好影響，雅各臣股價今日高開超4%，收盤漲超5%，一改近2個月橫盤整固的走勢。

募資超4億，雅各臣急於輸血

雅各臣成立於2016年，主要從事製造及買賣非專利藥及中成藥，為香港最大的非專利藥公司。而雲南白藥控股為内地中藥一哥雲南白藥(000538-CN)的母公司，其持有雲南白藥41.52%股權。

此次配股，雅各臣籌得淨額約4.11億港元，該公司董事會認為，籌集的額外資金可鞏固財務狀況、降低公司負債水平及擴寬集團的資本基礎，有利日後發展。

4.11億港元的募資，對雅各臣來說猶如天降甘霖。雖然截至2018年3月31日止年度因非專利藥、品牌成藥以及新設的批發帶來的收益增加，帶動雅各臣淨利潤增長12.8%至2.02億港元。但正如該董事會所言，公司的負債水平需降低。從2018財年中獲知，雅各臣年度流動負債已增加至14.61億港元，已接近2018財年15.4億港元的營業收入。流動資產雖亦有增長，但存貨、貿易及其他營收款項佔比接近流動資產的50%，不易變現，影響公司的負債償還能力。

引入中藥一哥 雅各臣可拓展内地市場

在雅各臣來自外部的客戶收益佔比較大，香港作為公司主要運營地，於2018財年中的收益佔比高達94.29%。甚至於澳門的收益都略高於中國内地的收益，因保濟丸於内地的銷售額增加，但依然沒能改變公司在内地極小的市場佔有率。

根據弗若斯特沙利文的報告，預計香港醫療開支將由2013年的1121億港元增加到2020年的1765億港元，年復合增長率僅6.7%，其中中成藥市場年復合增長率更是僅6.3%。在整體大環境增速不高的情況下，過度依賴香港市場的雅各臣業績面臨著增長的壓力。

而此次雅各臣與雲南白藥控股訂立業務合作的意向書，若能就業務合作達成協議，雙方可引進新產品及技術，帶來新的銷售渠道，擴展區域性的商業覆蓋，從而拉動雙方業績增長，達到雙赢局面。

不過，雲南白藥與雅各臣此次訂立的為無法律約束力意向書，可能僅為簡單的股權交易，具體的合作還要看後續的落地情況。

溢價入股 雲南白藥看中雅各臣的什麽

斥資超4億港元溢價13.8%入股雅各臣，雲南白藥出手相當闊氣。沒有利益的生意沒人會去做，雲南白藥斥重資入股雅各臣併研究業務合作是出於什麽原因呢？

雲南白藥是一家主要經營化學原料藥、化學藥製劑、中成藥、中藥材、生物製品等的公司，產品以雲南白藥係列、三七係列和雲南民族特色藥品係列為主，在飛鷹活絡油等非專利藥業務方面還是相對欠缺。

另外，過去數年雅各臣培育的商機部分已得以實現，當中包括主要產品的獲批，如中樞神經係統藥物喹硫平(Quetiapine)緩釋片劑、抗病毒藥物如拉米夫定(Lamivudine)╱齊多夫定(Zidovudine)藥物組合以及心血管科藥物如厄貝沙坦(Irbesartan)、阿託伐他汀(Atorvastatin)及依澤替米(Ezetimbe)。

通過於雅各臣合作，雲南白藥可投資擴大非專利藥及品牌成藥的產品組合及項目，整合營運能力，併通過技術授權、戰略聯盟及收購，拓展業務商機。

作者：覃漢計

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