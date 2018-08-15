人民幣大跌無礙7月外匯占款七連增 跨境資金尚穩續關注強美元

路透北京8月15日 - 盡管7月人民幣匯率大幅貶值3%，但中國7月央行口徑外匯占款實現七連增，且增幅有所擴大。業內分析指出，這一數據與之前公布的外儲增加方向一致，互相印證，顯示央行並沒進行直接的匯率幹預，但仍需關注未來美元強勢及部分新興經濟體動蕩帶來的風險。

交通銀行首席金融分析師鄂永健稱，7月央行口徑外匯占款增加108.17億元，符合預期，表明盡管7月人民幣貶值，但跨進資金流動保持基本穩定，未出現明顯的貶值預期。

「總體看，在匯率波動明顯加大的情況下，跨境資金流動仍較為穩定，尚未出現大規模資本外流，但對未來美元繼續升值、部分新興經濟體動蕩帶來的風險應予以密切關注。」他強調。

路透根據中國央行公布的數據計算顯示，7月末中央銀行口徑外匯占款余額為215,301.95億元人民幣 。據此計算，當月央行口徑外匯占款增加108.17億元人民幣。

受中美貿易摩擦和強勢美元影響，人民幣兌美元CNY=CFXS自6月中旬起加速貶值，至今跌逾7%，今年年初至今下跌5.7%，僅7月單月，人民幣匯率貶值3%，且人民幣即期今日最低報6.9106元，已跌至15個月新低。

中國7月外匯儲備連續兩個月微升，但回升規模非常有限；監管和市場人士表示，7月外儲增加表明當前跨境資金流動形勢總體穩定，保持凈流入；展望未來中國跨境資金流動有望保持基本穩定，外儲規模亦將在波動中總體穩定。

中國央行上周五發布2018年第二季度中國貨幣政策執行報告稱，要深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，加大市場決定匯率的力度，增強人民幣匯率雙向浮動彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)