中國財政部要求地方債投標利率較國債均值至少上浮40bp--消息

路透北京/上海8月15日 - 中國財政部繼要求地方政府加快專項債發行工作後，亦針對發行利率做出指導，要求地方債承銷商投標利率較相同期限國債前五日均值至少上浮40個基點（BP）。據三位消息人士周三透露，財政部此舉旨在拉開地方債同國債利差，從而引導地方債發行向更市場化的方向靠攏。

「(財政部)就是要求大家投的時候下限不能低於(國債)五日均值再加40bp。」一消息人士稱。

消息人士並透露稱，該指導昨起已開始實施，周二招標的地方債中標利率多數較國債基準上浮40bp，少數上浮較少，因部分機構當天尚未按此執行。一般債和專項債招標都會執行昨天的會議精神，沒有區別對待，價格區間要求也都一樣。

「我們昨天沒投，今天會，我們肯定會按這個做的。」其中一位消息人士稱。

另一位消息人士亦對路透表示，財政部本意應該還是要地方債向市場化利率發行的方向上靠，畢竟地方債和國債不能等同，利率方面亦應有所差別。

「現在有的地方發債結果跟國債基準持平，可能覺得地方信用還是不能和中央信用一樣吧。」他說，「這個只是開會的時候一個口頭指導，後續財政部在市場化發行方面應該會采取一些政策和措施，而不會強硬地指導在40bp。」

路透已就上述消息聯系中國財政部，但暫未立即獲得置評。

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