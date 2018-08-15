三星電子業界首推5G標準多模調製解調器

今日，三星電子對外宣佈使用配置Exynos調製解調器5100的終端已成功通過了OTA(OvertheAir)收發測試，併掌握了適用於5G移動通信商用化調製解調器的核心技術。這意味著三星電子在業界率先推出了適用於第五代移動通信標準(5G NR release-15)的通信芯片Exynos調製解調器5100。

根據三星電子官方信息，Exynos調製解調器5100的單芯片已實現“多模模式”，不僅能使用5G，還能支持不同代别的移動通信標準(GSM/CDMA、WCDMA/TD-SCDMA/HSPA、LTE等)，讓數據通信更穩定、有效。此外，Exynos調製解調器5100支持在5G通信環境6GHz以下的低頻段内實現最高2Gbps的下載速度，比4G產品快1.7倍;在高頻段(mmWave，毫米波)環境下也同樣支持5倍速的下載速度，最高達6Gbps。

此次，三星電子在業界率先開發出符合國際標準的5G調製解調器，是繼今年7月公佈了3.5GHz的5GNR基站後，進一步穩固5G移動通信市場技術龍頭地位的重要舉措。預計三星電子通過本次測試的成功，搭載Exynos調製解調器5100的5G移動設備的商用化進程將會進一步提前。從今年年底起，三星電子還將為顧客提供Exynos調製解調器5100和移動設備驅動所需的各種半導體解決方案(RFIC, ET, PMIC等)。

來源：中國新聞網

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