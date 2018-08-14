中國年輕人樂意57歲即退休 但超半數尚未制定養老規劃--調查

路透上海8月14日 - 富達國際與螞蟻金服旗下理財平台螞蟻財富的最新調查報告顯示，相當多年輕人願意提早退休，並對退休生活表示頗為樂觀，但超過半數的年輕人尚未開始為養老提前做準備。

本次調查覆蓋了28,440位螞蟻財富用戶，其中75%的受訪者為年齡介於18至34歲之間的年輕一代。調查數據顯示，中國年輕人的目標退休年齡均值為57歲左右，而目前法定退休年齡為男60歲女50歲，且國家正籌劃近期將退休年齡延長。

本次調查中，僅有約44%的年輕受訪者已經開始為養老退休存錢。在沒有開始養老儲蓄的受訪者中，他們計劃開始儲蓄的平均年齡是40歲，距離理想的平均退休年齡57歲，只有17年的時間來儲備資產。

根據調查數據，目前，中國年輕一代平均每月儲蓄1,339元人民幣，他們表示儲蓄有限的最大原因是沒有充足的資金。

但年輕人認為他們至少需要163萬元以上才能過上舒適的退休生活，按其儲蓄量及銀行存款利率推算，在不進行投資的情況下，他們需要59年時間才能存夠足夠資金過上期望的退休生活。大多年輕一代嚴重依賴社會基本養老和現金儲蓄作為其退休收入來源。

富達是美國知名的退休規劃服務公司，目前管理客戶總資產4,165億美元。其與螞蟻財富周二達成五年合作計劃，雙方將運用螞蟻財富數字化平台與數據分析能力，同時配合富達國際全球投資與養老財務規劃經驗，為中國帶來一些專業洞察。

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