【異動股】粵港澳概念股逆市走強 深天地A(000023-CN)直線漲停

午後，粵港澳概念股逆市走強。截至發稿，深天地A(000023-CN)直線漲停報13.08元，珠海中富(000659-CN)漲停報2.81元，深赤灣A(-CN)漲5.63%報21.38元，珠海港(000507-CN)漲4.32%報9.18元，深物業A(000011-CN)、沙河股份(000014-CN)等跟漲超3%。

消息面上，香港特區政府新聞8月13日發佈的消息披露，粵港澳大灣區建設領導小組將於8月15日在北京舉行首次會議，林鄭月娥8月14日赴京。

據《香港文匯報》14日的相關報道，為推動大灣區規劃，中央成立高層統籌決策和實施的“粵港澳大灣區建設領導小組”，主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正擔任該領導小組組長;同時，首次有香港和澳門特區行政長官參與中央高層架構的工作，顯示中央對港澳在大灣區建設和港澳融入國家方面，給予充分的重視和信任。消息更指，與大灣區建設有關的政策，會“成熟一項推一項”。

據了解，“粵港澳大灣區建設領導小組”由韓正擔任組長，國家發改委擔任統籌執行角色。香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安均擔任小組成員，這是首次有港澳特首被納入中央決策組織。小組其他成員還包括國家發改委主任何立峰、國務院港澳辦主任張曉明、香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任鄭曉松，以及國家相關部委的主要負責人。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)