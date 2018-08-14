【異動股】二胎概念股集體大漲 安奈兒(002875-CN)等多股漲停

今日早盤，二胎概念股集體大漲，截止發稿，起步股份(603557-CN)漲停報14.73元，延江股份(300658-CN)漲停，安奈兒(002875-CN)漲停報18.48元，高樂股份(002348-CN)漲9.88%報3.67元，現報60.4元，金發拉比(002762-CN)漲5.76%報7.89元;邦寶益智(603398-CN)漲4.2%報16.36元，愛嬰室(603214-CN)盤中一度漲逾7%;

消息面上，國務院印發醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案，方案提出，計劃生育方面，主要包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特别扶助、計劃生育“少生快富”補助3個計劃生育扶助保障項目，明確為中央與地方共同財政事權，由中央財政和地方財政共同承擔支出責任。除上述3個項目之外的原計劃生育項目，納入基本公共衛生服務統籌安排。中央製定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準，併根據經濟社會發展情況逐步提高。中央財政參照上述基本公共衛生服務支出責任中央分檔分擔辦法安排補助資金。

任澤平認為，隨著人口老齡化加速到來、人們生育意願低迷、放開二胎後出生率大幅低於預期，近期，全面放開生育信號頻現：2018年3月，“國家衛生與計劃生育委員會”取消;2018年6月以來，新建、遼寧、陝西、湖北等地紛紛出台政策鼓勵生育;2018年8月6日，己亥年生肖郵票的“三隻小豬”引起外媒猜測;同一天，人民日報發表文章《生娃是家事也是國事》，呼籲以生育政策的落地和社會保障的健全來切實促進生育。種種迹象顯示，全面放開生育或許已離我們不再遙遠。

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