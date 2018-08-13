滬深三大股指觸底反彈滬指跌0.34% 創指收漲1.3%

今日，滬深三大股指大幅低開後，維持低位震蕩走勢，午後在國產軟件、芯片概念等科技股走強下，三大股指持續反彈，創指率先翻紅，創業板指震蕩走高漲1.3%，強勢收復1500點關口;中國軟件、台基股份、曉程科技等多隻人氣股漲停，小盤題材股表現活躍，但銀行、白酒、保險、地產等權重板塊表現萎靡;

截止收盤，滬指收報2785.87點，跌0.34%，成交額1294.6億;深成指收報8844.86點，漲0.36%，成交額1711.2億;創業板收報1531.34點，漲1.3%，成交額555億。

從盤面上看，國產軟件、網絡安全、5G、數字中國、半導體、芯片等板塊漲幅居前;啤酒、銀行、農業股、租售同權、海南等板塊跌幅居前。

截止15:01分，滬股通淨流出6500萬，深股通淨流出3.8億。

湘財證券認為，受外圍影響A股今日早盤大幅低開，全天出現中幅調整行情，不過從跌幅榜來看，兩市跌幅超過5%的個股不到40隻，滬指的下跌動力主要來自於銀行、保險等權重股，而大多數個股其實調整幅度併不大。不過，反過來說，即便沒有外圍震蕩的催化，A股自身也很難形成大幅上漲，震蕩是主基調，這也與我們上週的整體判斷一緻，再次強調磨底路途崎岖，震蕩整理將是主要運行路徑。總結一句話就是外圍波動隻是今日指數震蕩的外部因素，而A股自身依然處在調整狀態則是内因，目前快速反轉不現實，震蕩整理為主基調。

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