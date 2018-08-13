【異動股】區塊鏈板塊不斷上攻 衛士通(002268-CN)等多股漲停

午後，區塊鏈板塊不斷上攻，截至尾盤發稿，晨鑫科技(002447-CN)漲停報3.8元，高升控股(000971-CN)漲停報4.69元，衛士通(002268-CN)漲停報21.14元，遊久遊戲(600652-CN)漲停報5.29元，用友網絡(600588-CN)、金溢科技(002869-CN)、易見股份(600093-CN)漲超6%，航天信息(600271-CN)、金財互聯(002530-CN)、新晨科技(300542-CN)等紛紛跟漲3%。

消息面上，近日，深圳國民旋轉餐廳開出了全國首張區塊鏈電子發票，宣告深圳成為全國區塊鏈電子發票首個試點城市。此次推出的區塊鏈電子發票由深圳市稅務局主導、騰訊提供底層技術和能力，得到國家稅務總局的批準與認可，深圳國貿旋轉餐廳、深圳寶體停車場、坪山汽修場、Image騰訊印象咖啡店等為首批接入係統的商戶。

分析認為，電子發票流通全過程為B2C2B，需要開票平台、開票服務方、報銷服務商配合對接，電子發票在巨頭推動下將加速流通與普及。台灣地區電子發票自2012年開始全面推廣，2016年開票數量已經達到45億張，内地自2016年開始將電子發票作為重點工程進行推廣，在微信以及支付寶提供全面開放的支撐平台後，電子發票的全面普及將加速。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)