【大行報告】財通基金：新增信貸的剪刀差將縮窄

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

財通基金固收分析師 鄭良海：

M2增速大幅回升，央行積極操作顯效果，M0和M1增速繼續下降，顯示資金更多在貨幣市場。此外7月新增信貸創同期最高，7月為信貸小月，但本次時點特殊，既有監管部門一直鼓勵表外轉表內，也有對去杠桿導致部份中小微和民營融資難、以及應對經濟下行的窗口指導，多種因素造就歷史。

央行二季度貨幣政策延續了國常會和政治局會議的貨幣寬松基調，實施穩健貨幣政策，但同時再次提到保持中性，把好貨幣總供給閘門。從今年前7月的貨幣政策寬松來看，貨幣供給充裕，但是貨幣政策傳導機制受去杠桿影響、經濟下行導致企業融資能力變差和信用風險等多因素導致傳導不暢。

7.23國常會以來，一直強調疏通貨幣政策傳導機制，銀保監會亦強調充分理解政策意圖。對去杠桿來說，受內外風險因素上升影響，穩杠桿接棒，未來社融規模會進一步恢復，與新增信貸的剪刀差將縮窄。

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